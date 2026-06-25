‘Combinar chisme y cocina es difícil’: Pablo Villagrán, eliminado de ‘MasterChef’, defiende el 24/7

El sexto eliminado de MasterChef 24/7, Pablo Villagrán, defendió el nuevo formato del reality de cocina, el cual por primera vez mantiene a los participantes bajo cámaras las 24 horas del día, a pesar de que sea complicado mezclar “polémica y cocina”.

En entrevista con El Financiero, el creador de contenido reconoció que la convivencia permanente ha provocado polémicas, discusiones e incluso “shippeos” entre los concursantes, pero consideró que esa combinación también llamó la atención del público.

El propio Pablo fue uno de los participantes de MasterChef 24/7 más comentados de la temporada luego de que usuarios en redes sociales lo relacionaran sentimentalmente con Daniela Parra, pese a que ambos mantienen una relación fuera del programa.

Pablo Villagrán fue el sexto eliminado de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿Qué dijo Pablo Villagrán de las polémicas dentro de ‘MasterChef 24/7’?

Para Pablo Villagrán, las controversias que surgen dentro del reality son parte de la convivencia y entiende por qué terminan acaparando la conversación entre los seguidores del programa.

“Yo me he dado cuenta que el chisme y las polémicas, shippeos, le gusta a la gente, yo lo he visto, los tiene entretenidos y aparte a veces se habla más de eso que de la propia cocina”.

No obstante, aseguró que encontrar un equilibrio entre el entretenimiento y la competencia culinaria no siempre resulta sencillo, porque la nueva temporada MasterChef continúa siendo un programa donde la cocina es el eje principal.

“Mezclarlo con la cocina es difícil, hay personas que lo ven por los chefs, los jueces y los platillos, es un programa familiar y te piden que hables de cómo te fue en la preparación, pláticas de recetas, pero somos seres humanos que al final somos reales y hablamos de cualquier cosa para dejar a un lado la cocina”.

El influencer también reconoció que el nuevo formato dividió opiniones entre los seguidores del reality, especialmente porque las temporadas anteriores dejaron expectativas muy altas.

“A algunas personas no les gustó tanto el formato, tiene la vara muy alta por las temporadas de MasterChef anteriores, siempre debe buscar ser mejor”.

Pablo Villagrán contó los retos de participar en 'Masterchef 24/7'. (Foto: Corteísa TV Azteca) (J A FLORES)

Además, explicó que el formato 24/7 de MasterChef incrementó considerablemente la exigencia física y emocional de los participantes, ya que la presión no termina cuando concluyen los retos en la cocina.

“Tienes el estrés de la cocina y de una convivencia con personas desconocidas, el nivel de presión del reality es de los más duros que he experimentado, cocinar es complicado, luego hacerlo en 20 minutos y no en dos días como en el formato pasado”.

Esa tensión, dijo, termina trasladándose a la convivencia diaria dentro de la casa.

“Ese estrés se pasa a la casa, lo que causa todo un caos dentro, pero el 24/7 me gusta, es una experiencia que pocas personas viven, estamos aislados y concentrados en una sola cosa, la cocina”.

¿Qué pasó entre Daniela Parra y Pablo Villagrán en ‘MasterChef 24/7’?

Uno de los momentos que más comentarios generó durante la temporada fue la cercanía entre Daniela Parra y Pablo Villagrán, situación que llevó a parte de la audiencia a “shippearlos”, aunque ambos mantienen una relación sentimental fuera del programa.

La polémica creció luego de que Marianela, novia de Pablo, expresara públicamente su molestia por algunas actitudes del influencer dentro del reality.

Diego Hofster, novio de Daniela Parra, optó por restarle importancia a la situación e incluso descartó que hubiera existido una infidelidad.

Ante la controversia, Pablo Villagrán explicó que el encierro modifica la manera en que se viven las emociones y considera que muchas de las situaciones terminan interpretándose de forma distinta desde el exterior.

“Si lloras o ríes es más, todas las emociones están potencializados, el estrés, la convivencia, todo te lleva a eso. Eso suele sacarse de contexto, son distintas perspectivas, no lo ven como yo lo vi, no minimizo sentimientos, cada quien es libre de sentir lo que quiera”.

El creador de contenido insistió en que la convivencia permanente genera vínculos y reacciones que pueden parecer diferentes para quienes siguen el programa desde casa.

Pablo Villagrán salió tras 5 semanas en la nueva temporada de 'Masterchef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca) (J A FLORES)

¿Quién es Pablo Villagrán, creador de contenido de ‘MasterChef México 24/7’?

Pablo Villagrán es un creador de contenido e influencer que participó en la primera temporada de MasterChef México 24/7, el nuevo formato del reality culinario que mantiene a los concursantes bajo cámaras las 24 horas del día. Durante la competencia destacó por su personalidad, sentido del humor y la cercanía que construyó con varios de sus compañeros, lo que también lo convirtió en uno de los participantes más comentados en redes sociales.

El joven, también participó como conductor de TV en Guatemala, país de donde es originario.