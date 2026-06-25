Sismos en Venezuela: El país no cuenta con sistema de alerta sísmico

El reconocido equipo de rescate mexicano conocido como “Los Topos” anunció que enviará una brigada de al menos seis personas a Venezuela. (AP).

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud que sacudieron Venezuela el miércoles son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto y el colapso de decenas de edificios.

Venezuela no dispone en la actualidad de un sistema de alerta sísmico y el organismo encargado de registrar los terremotos, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fuvisis), solo dispone de una red de estaciones sismológicas para registrar los movimientos telúricos luego de que ocurren.

Pese a no disponer de ese sistema, algunos venezolanos como Pericles Sánchez, un escritor de 39 años, logró recibir un alerta previo gracias a que Google lo envió a los teléfonos Android.

“Nos dio tiempo de salir. No fue sino que hasta que estábamos ya afuera que lo empezamos a sentir”, relató Sánchez a The Associated Press en una comunicación por WhatsApp.

Terremotos en Venezuela: ¿Cuántos murtos y heridos van?

El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que hay al menos 188 muertos, mil 520 heridos ingresados en hospitales y más de 200 personas atrapadas a causa de los dos sismos. En tanto 157 personas están desaparecidas.

Por otro lado unos 250 edificios están dañados y 2 mil 927 familias damnificadas, sobre todo en la zona de La Guaira.

Rodríguez señaló que han salido aviones desde Estados Unidos, México, España y Qatar, y otro del grupo de expertos de rescate de Naciones Unidas hacia Venezuela.

“Esta es la hora de salvar vidas”, dijo el funcionario, quien señaló que su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se encuentra en el estado La Guaira “atendiendo la zona de desastre tremendo que ha ocurrido allí”.

Sismos en Venezuela: Los Topos mexicanos colaborarán en tareas de rescate

El reconocido equipo de rescate mexicano conocido como “Los Topos” anunció que enviará una brigada de al menos seis personas a Venezuela en las próximas horas para colaborar en las labores de rescate.

Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de Los Topos de Tlatelolco A.C., declaró a AP que tienen previsto viajar a Venezuela en un vuelo comercial.