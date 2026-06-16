Tom Holland confirma boda con Zendaya: Su abuela creyó que no la habían invitado

El protagonista de Spider-Man, Tom Holland, aseguró que encontró en la actriz a la persona con la que quiere compartir su vida y destacó el apoyo mutuo que construyeron durante los últimos años. [Fotografía. EFE]

Tom Holland puso fin a meses de especulaciones sobre su vida personal al confirmar por primera vez que ya contrajo matrimonio con la actriz Zendaya Maree Stoermer Coleman. La revelación ocurrió durante una entrevista en la que habló sobre unas imágenes creadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda de la pareja en el Lago de Como.

En la conversación, el actor británico recordó que su abuela creyó que no había sido invitada al enlace después de ver las fotografías falsas que se viralizaron en redes sociales. Cuando el entrevistador le preguntó si tuvo que aclarar la situación con otros familiares, Holland respondió: “No, porque todos estaban ahí”.

La respuesta sorprendió al periodista de la revista Esquire, quien admitió que desconocía que la boda ya se había celebrado. Sin embargo, Holland evitó profundizar en el tema y cerró cualquier posibilidad de obtener más detalles.

“Eso es todo lo que vas a obtener sobre eso”, dijo el actor, sin revelar la fecha, el lugar o las características de cómo ocurrió el lazo matrimonial.

¿Qué dijo Tom Holland sobre su relación con Zendaya?

Aunque mantuvo en privado los detalles de su matrimonio, Holland sí habló abiertamente sobre la importancia que tiene Zendaya en su vida. El protagonista de Spider-Man aseguró que encontró en la actriz a la persona con la que quiere compartir su vida y destacó el apoyo mutuo que construyeron durante los últimos años.

“Encontré a mi persona. Ella es mi mejor amiga”, explicó Holland al referirse a la intérprete de Euphoria y Dune. El actor también señaló que ambos entienden las exigencias de la fama y pueden acompañarse de una forma que pocas personas comprenderían.

La relación entre ambos comenzó durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016. Aunque durante varios años evitaron hablar públicamente de su romance, las fotografías de ambos juntos en 2021 confirmaron lo que muchos seguidores sospechaban. Desde entonces se convirtieron en una de las parejas más populares de Hollywood.

¿Qué dijeron Tom Holland y Zendaya sobre la película ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La confirmación del matrimonio llegó mientras Holland y Zendaya realizan la gira promocional de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película protagonizada por ambos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Durante una entrevista con la agencia EFE, Zendaya explicó que la nueva entrega muestra a Peter Parker y MJ enfrentar una etapa de crecimiento personal marcada por decisiones propias de la adultez.

“Todos llegamos a ese punto en el que hay que empezar a tomar decisiones de adultos de verdad”, señaló la actriz, quien considera que los personajes atraviesan una experiencia con la que muchas personas pueden identificarse.

La intérprete añadió que ambos personajes intentan descubrir quiénes son, cuál es su lugar en el mundo y cómo quieren construir su futuro, una etapa que definió como uno de los mayores desafíos de la vida adulta.

Desde hace meses se habían hecho especulaciones de que Tom Holland y Zendaya se habían casado. [Fotografía. AP]

¿De qué trata la nueva película de ‘Spider-Man’?

La historia se desarrolla después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. Peter Parker vive aislado luego de borrar voluntariamente los recuerdos de las personas que ama para protegerlas de los peligros asociados con su identidad como superhéroe.

Tom Holland explicó que la nueva cinta se enfoca más en el hombre detrás de la máscara que en las batallas de Spider-Man. Por ello, describió la producción como la versión más introspectiva que ha interpretado del personaje.

De acuerdo con el actor, la película explora temas como la identidad, la comunidad, la amistad y la importancia de contar con el apoyo de los seres queridos en momentos complicados. Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.

Con información de EFE