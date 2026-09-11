Esposa de Carín León responde a críticas: ‘¿Qué es peor, plantarlos o la noticia de que se cayó el avión?’

Meylin Zúñiga pidió a los fans de Carín León ser moderados con las críticas, ya que aseguró que la situación también fue frustrante para el músico. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Con miles de personas listas para escuchar temas como ‘Primera cita’ y ‘La boda del huitlacoche’ en The Sphere y a minutos del inicio del espectáculo, se informó que el concierto de Carín León en Las Vegas se cancelaba esa noche y sería reprogramado para el siguiente año.

“Por un contratiempo inesperado en mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en The Sphere”, informó el cantante en sus redes sociales.

Las críticas hacia el artista comenzaron de inmediato, incluso cuando el intérprete de ‘Que vuelas’ se disculpó. Ante esta situación, Meylin Zúñiga, esposa de Carín León, utilizó sus redes sociales para defender al cantante y explicar con pruebas lo que pasó.

¿Qué le pasó a Carín León? Por este motivo se canceló el concierto

Carín León explicó en sus historias de Instagram que canceló el concierto luego de que le fuera imposible viajar hacia Las Vegas, pues los dos aviones que intentó utilizar presentaron fallas mecánicas.

“Nuestra salida estaba programada como a las 2:00 o 3:00 de la tarde. Fuimos al avión y tuvimos una falla de frenos”, comentó. Aunque intentó utilizar otro, la nueva aeronave tuvo problemas con la dirección.

Ante ello, no les permitieron realizar el despegue: “la verdad es que no estaba en nuestras manos (...) las autoridades correspondientes no lo dejaron volar”, añadió el cantante Carín León, una versión que Meylin corroboró con fotografías.

Carín León tuvo problemas con su avión al intentar llegar a The Sphere. [Fotografía. Cuartoscuro]

En ellas mostró la hora en la que hicieron los abordajes e indicó que incluso intentaron conseguir un boleto de avión únicamente para Carín León, pero no tuvieron éxito.

Meylin también negó que el artista de música regional mexicana no estuviera comprometido con su trabajo: “No inventen que si andaba de fiesta y por eso no llegó, que si se peleó conmigo”, comentó.

En sus historias, explicó que no estaban en Las Vegas debido a que regresaron por sus hijos, con quienes querían vivir el primer concierto que Carín daría en The Sphere. Además, afirmó que la distancia en avión era de solo una hora.

¿Qué dijo Meylin Zúñiga, esposa de Carín León, tras las críticas?

Ante los comentarios negativos en contra del intérprete de ‘El tóxico’ que se generaron por la cancelación del concierto, Meylin Zúñiga también pidió a los fans ser más empáticos con la situación, debido a que no estuvo en sus manos.

Además, cuestionó qué tan negativo realmente es el panorama, pues, aunque no lograron llegar, evitaron un accidente aéreo que posiblemente habría culminado en una tragedia mayor que la cancelación de un concierto.

“¿Qué es lo peor de todo esto? ¿Haberlos dejado plantados con la posibilidad de, primero Dios, volver a cantar todos juntos, o la noticia de que se cayó el avión y el artista no está? Ahí sí hubieran llorado y no coreado ‘grosería y media’”, afirmó.

Meylin aseguró que la frustración es un sentimiento que Carín León comparte con las personas que ya se encontraban en The Sphere para el concierto, pues esta era una de las presentaciones más importantes en la carrera del artista.

“Entiendo la frustración del esfuerzo que hacemos todos para ir a ver a nuestro artista favorito, pero ojalá también entendieran la impotencia del artista de no haber podido llegar con ustedes a uno de sus conciertos más importantes”, añadió.

¿Cuándo son los conciertos de Carín León en The Sphere?

El concierto del 10 de septiembre marcaba el inicio de una residencia en Las Vegas, por lo que, tras este evento, aún hay tres shows más de Carín León en The Sphere, los cuales se realizarán en las siguientes fechas:

11 de septiembre

12 de septiembre

13 de septiembre

Dado que el concierto del 10 de septiembre se canceló de imprevisto, Carín León optó por reprogramarlo. La fecha en la que finalmente se realizará será el 15 de septiembre de 2027, la cual se unirá a una segunda residencia que tiene planeada el artista en The Sphere para el próximo año, los días 16, 17 y 18 de septiembre.