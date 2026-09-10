Hijo de Honas Meléndez tendrá que testificar: Abogado de la familia explica qué sigue en el caso

La próxima audiencia en el caso de Honas Meléndez se realizará el próximo año. (Foto: Cuartoscuro)

Tras la vinculación a proceso de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, los presuntos asesinos de Jonathan Meléndez, se revelaron detalles sobre el proceso legal que se inició tras el multihomicidio en el que falleció el tecladista de Camilo Séptimo y su familia.

Hugo Salgado, el abogado de la familia Meléndez, fue quien compartió qué sigue en el caso a una semana de que ocurrieran los asesinatos en Atizapán de Zaragoza, entre ellos, la fecha exacta de la próxima audiencia.

Además, reveló que buscarán que el único sobreviviente del crimen, un menor de seis años e hijo de ‘Honas’ Meléndez, brinde su testimonio.

¿El hijo de ‘Honas’ Meléndez dará su testimonio?

Hugo Salgado comentó, en una entrevista con la periodista Azucena Uresti, que tras la vinculación el proceso continúa, por lo que en las siguientes audiencias se espera contar con el testimonio del único sobreviviente: un niño de seis años.

“Hasta el momento, y en coordinación con personal de la Fiscalía, se van a llevar a cabo las diligencias pertinentes para poder obtener el testimonio del menor, debidamente asistido por el área de psicología (...) sin que se realice una revictimización”, dijo.

Hugo adelantó que el menor fue enviado con su abuela paterna tras los hechos. Ella afirmó que al platicar con el niño, este presuntamente le comentó que fue Diego ‘N’ quien cometió el delito.

“Al momento que le entregan al menor y tienen una conversación, él sí le hace referencia a su abuela que todo lo había ocasionado el ‘malo de Sebas’, fue como lo refirió. Se presume que sí, estuvo viendo esta situación”, indicó.

En la imagen de archivo del 31 de agosto de 2025, el tecladista de Camilo Séptimo presentaba su nievo disco con la banda en el Foro Indie Rocks. (Moisés Pablo Nava)

¿Cuándo se realizará la próxima audiencia en el caso de ‘Honas’ Meléndez?

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ fueron vinculados a proceso por su probable participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, Ana Paula —esposa del músico, quien tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo—, Sofía, la hija de la pareja, y Aleyda Romero.

La vinculación es solo una parte del proceso penal. El abogado indicó que el siguiente paso es la investigación complementaria, que tendrá una duración de cuatro meses.

Durante este periodo se deberán recabar los datos de prueba suficientes para continuar con el proceso. Es así que el caso se retomará hasta el siguiente año, el 9 de enero de 2027. Por ahora Diego y Gerardo permanecerán en prisión preventiva.

Las penas a las que se podrían enfrentar, en caso de ser declarados culpables, pueden alcanzar los 70 años de prisión por cada víctima, pena máxima por el delito de homicidio, a las que se pueden sumar agravantes.

Caso de Jonathan Meléndez: ¿Cómo ocurrió el crimen?

El defensor Hugo Salgado compartió que Diego Sebastián ‘N’ llegó al penthouse de ‘Honas’ Meléndez cuando la familia aún no estaba en el departamento.

Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia, fue quien le dio acceso tras consultar con Ana Paula, la esposa de ‘Honas’, pues al tener cercanía con Diego ‘N’, le permitió ingresar antes de que ella arribara.

Minutos después de llegar a su departamento, Ana Paula intentó comunicarse con Jonathan, quien no se encontraba en casa debido a que estaba jugando pádel con su amigo, identificado como Fredy.

Dado que no logró comunicarse con su esposo, decidió enviarle un mensaje directamente a su amigo. “Alrededor de las 17:50 horas, recibe un mensaje directamente del teléfono de Ana Paula y le refiere que en el departamento se encontraba Diego, que le informara esta situación a Jonathan porque se encontraba un poco alterado”, dijo el abogado.

Fredy explicó que Jonathan comenzó a actuar nervioso cuando se enteró de la situación, por lo cual decidieron regresar juntos a la casa de ‘Honas’ y llegaron al lugar cerca de las 19:28 horas.

Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla. (Crisanta Espinosa Aguilar)

El amigo del músico le propuso acompañarlo a su departamento; sin embargo, ‘Honas’ le pidió que permaneciera abajo, ya que se habían “presentado algunas situaciones con Diego ‘N’” y que, en caso de no tener noticias suyas en un plazo máximo de una hora, buscara ayuda.

Hugo Salgado explicó que las primeras investigaciones apuntan a que Ana Paula, Sofía, su hija, y Aleyda Romero fueron asesinadas antes de que Jonathan Meléndez llegara a su departamento; sin embargo, se trata de una pericial que todavía requiere validación de las autoridades.

Fue hasta las 19:40 horas cuando Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ salieron del inmueble y solicitaron a la oficial que estaba en la caseta que les diera el paso; sin embargo, ella les pidió revisar la cajuela, por lo cual fue amenazada.

Sebastián ‘N’ también habría intimidado a Fredy, quien estaba por buscar ayuda para ‘Honas’ al no poder comunicarse con él: “le dice: ‘Donde se te ocurra decir algo, Negrito Bimbo, te va a pasar lo mismo que a tus amigos’.”

Poco después de las 20:00 horas se realizó la primera llamada al 911. El reporte que se hizo fue por alteración al orden y una patrulla de la Policía Federal se trasladó hasta el lugar; sin embargo, fue tras pedir apoyo a diferentes órdenes que se logró ingresar al departamento, donde se encontró la escena del crimen.