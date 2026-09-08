Muere Jim Geoghan, cocreador de ‘Zack y Cody’, a los 79 años

Jim Geoghan, cocreador de The Suite Life of Zack & Cody, murió a los 79 años en Los Ángeles. (Foto: IA / Disney)

Jim Geoghan murió a los 79 años en Los Ángeles. Fue cocreador y productor ejecutivo de The Suite Life of Zack & Cody (Zack y Cody: Gemelos en acción), serie de Disney Channel protagonizada por Cole y Dylan Sprouse (2005-2008)

El fallecimiento del productor fue confirmado esta tarde por su hija Genevieve Geoghan a varios medios estadounidenses como Variety, donde explicó que ocurrió el pasado 6 de septiembre.

La causa de muerte de Jim Geoghan no fue difundida. Sobre su salud, solo se sabía que padecía demencia, según TMZ.

¿Quién fue Jim Geoghan?

Jim Geoghan fue escritor, productor y dramaturgo estadounidense. Antes de trabajar en televisión, comenzó su carrera en la comedia durante la década de 1970 como integrante del trío Divided We Stand, con el que se presentó en clubes de Nueva York como Improvisation Cafe.

El grupo también realizó presentaciones en universidades y clubes nocturnos de distintas partes de Estados Unidos, en carteles junto a artistas como Frankie Valli and the Four Seasons, The Beach Boys, The Commodores, The Righteous Brothers y The Temptations.

Más tarde, Geoghan se trasladó a Los Ángeles junto con su esposa Annie, también actriz, después de conseguir una oportunidad en la televisión.

Entre sus primeros trabajos como guionista estuvieron series como Three’s Company, Sanford, Too Close for Comfort, The Facts of Life y The Van Dyke Show. También escribió 18 episodios de Silver Spoons entre 1983 y 1987.

Durante las décadas de 1980 y 1990 participó como escritor y productor en proyectos como It’s Garry Shandling’s Show, Kate & Allie, Mama’s Family, Amen y Family Matters. En esta última serie trabajó entre 1991 y 1998 y pasó de productor a productor ejecutivo asociado.

Además de su trabajo en televisión, Jim Geoghan escribió para teatro. Una de sus obras fue Only Kidding, una historia ambientada en el mundo de la comedia de stand-up que llegó a Off-Broadway en 1988. Entre sus otros créditos como escritor figuran NFL Rush Zone y Smartphone Theatre.

Jim Geoghan y ‘Zack y Cody’

En 2005, Geoghan cocreó junto con Danny Kallis The Suite Life of Zack & Cody. La producción seguía a los gemelos Zack y Cody, quienes vivían en el hotel Tipton junto con su madre. En el reparto estaban Ashley Tisdale, Brenda Song, Phil Lewis y Kim Rhodes.

La serie tuvo 87 episodios entre 2005 y 2008 y le consiguió a Geoghan dos nominaciones al Emmy en la categoría de Outstanding Children’s Program, correspondientes a 2007 y 2008.

Geoghan cocreó un spin-off con Pamela Eells y Danny Kallis: The Suite Life on Deck, producción que trasladó a los hermanos Sprouse a un programa escolar a bordo del S.S. Tipton y se transmitió de 2008 a 2011.

En el mismo universo, Geoghan escribió la película de Disney Channel The Suite Life Movie, estrenada en 2011, y posteriormente trabajó como productor ejecutivo de The Suite Life of Karan & Kabir.

Jim Geoghan deja a su esposa, Annie, con quien estuvo casado durante 45 años, y a su hija, Genevieve Geoghan.