Se acaba el ‘sueño californiano’: Muere Brian Wilson, fundador de Beach Boys; ‘tenemos el corazón roto’

“Wouldn’t it be nice if we were older?“... Una de las voces del sueño californiano de los 60 murió: Brian Wilson, fundador de la legendaria banda The Beach Boys, falleció este 11 de junio a los 82 años.

La muerte del músico fue confirmada en un comunicado de su familia, publicado en su Instagram oficial: “Tenemos el corazón roto al anunciar que nuestro querido padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento”

Sus familiares pidieron respetar su privacidad en este momento: “Somos conscientes de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo”. El mensaje fue firmado con la frase “Love & Mercy”, título del primer álbum solista de Wilson y también del filme biográfico de 2014 sobre su vida.

Brian Wilson fue el líder de The Beach Boys y tenía 82 años al momento de su muerte. (Foto: Facebook/ Brian Wilson)

¿Qué le pasó a Brian Wilson, de Beach Boys?

Aunque no se reveló la causa de su fallecimiento, el músico enfrentó problemas de salud en los últimos meses.

La muerte de Melinda en enero de 2024 fue un golpe devastador para Wilson, quien en febrero de ese año fue puesto bajo tutela legal de dos médicos debido a “desórdenes neurocognitivos graves”.

Su familia designó a los dos expertos de salud y los abogados explicaron que el intérprete de ‘Wouldn’t It Be Nice’ no podía hacerse cargo de sí mismo “para su salud física, sus alimentos, su ropa y su alojamiento”.

Los problemas neurocognitivos de Wilson se remontan a la década de los 90, cuando el artista vivió adicciones y vínculos con el polémico psicólogo Eugene Landy, quien quiso controlar toda su vida hasta que su familia le prohibió acercarse a él en 2006. Además, en la década de los 60 ya tenía crisis nerviosas, abuso de drogas y alcohol.

¿Quién fue Brian Wilson?

Brian Wilson nació en Inglewood (California) y mostró talento para la música desde muy joven: pese a ser parcialmente sordo de un oído desde pequeño, aprendió piano y perfeccionó su técnica vocal, inspirado por grupos como The Four Freshmen.

Junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, formó The Beach Boys en 1961, capturaron la esencia juvenil de la costa oeste y el verano eterno, un nuevo sueño americano reflejado en canciones como ‘Surfin’ USA’, ‘I Get Around’ y ‘California Girls’.

Brian Wilson enfrentó graves problemas neurológicos. (Foto: @brianwilsonlive).

Entre 1962 y 1966, el grupo cosechó 10 éxitos en el Top 10 de Estados Unidos, fue uno los principales exponentes del pop estadounidense frente a la invasión británica encabezada por The Beatles.

La rivalidad artística entre Wilson y los Fab Four derivó en una etapa de intensa creatividad que culminó con Pet Sounds (1966), considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

En la década de los 80, los Beach Boys sacaron a Brian del grupo tras los problemas por sus adicciones y su mala actitud; él comenzó su carrera en solitario. Wilson se reunió otra vez con la banda con motivo de su 50 aniversario.

Brian Wilson se casó por primera vez en 1964 con Marilyn Rovell, con quien tuvo dos hijas: Carnie y Wendy, quienes más tarde formarían parte del exitoso grupo Wilson Phillips.

En 1995, contrajo matrimonio con Melinda Ledbetter, su segunda esposa y figura clave en su estabilidad emocional y recuperación personal. Juntos adoptaron a cinco hijos.

Con información de EFE.