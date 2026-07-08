Lista OFICIAL de los nominados a los Emmy 2026: ‘The Pitt’ y ‘Hacks’ lideran las candidaturas

¡Ya tenemos la lista completa de los nominados a los Emmy! La Academia de Televisión, compuesta por 27 mil miembros activos, dio a conocer este miércoles todas las candidaturas, donde series como The Pitt y Hacks dominaron.
Aunque el año pasado, cuando Severance y The Last of Us eran las producciones más aclamadas, la serie médica The Pitt apenas debutaba, este año se consolidó como una de las favoritas al obtener 25 nominaciones.
Para muchos no resulta sorprendente el éxito de The Pitt en los Emmy; sin embargo, una de las grandes revelaciones de la jornada fue la segunda nominación de Oscar Isaac como mejor actor de miniserie por su trabajo en Beef.
¿Cuáles son las series con más nominaciones al Emmy 2026?
The Pitt lidera la lista con 25 nominaciones. Entre las categorías más importantes destacan mejor serie de drama, además de mejor actor y mejor actriz de reparto, donde compite gran parte de su elenco.
Le sigue Hacks, que este año estrenó su última temporada y consiguió 24 nominaciones. Su protagonista, Jean Smart, ha ganado el Emmy a mejor actriz de comedia en cada una de las cuatro temporadas anteriores.
Su compañera Hannah Einbinder, quien el año pasado obtuvo el premio a mejor actriz de reparto en comedia, recibió este miércoles su quinta nominación, al igual que el cocreador y actor Paul W. Downs.
Widow’s Bay obtuvo 19 nominaciones, incluida una candidatura a mejor actor para Matthew Rhys. Por su parte, Pluribus, del creador de Breaking Bad y Better Call Saul, sumó 18 nominaciones.
Además, el guatemalteco Oscar Isaac consiguió este miércoles su segunda nominación al Emmy, esta vez como mejor actor de miniserie por Beef, producción que acumuló 16 nominaciones.
La lista de las producciones con más nominaciones es la siguiente:
- The Pitt: 25 nominaciones
- Hacks: 24 nominaciones
- Widow’s Bay: 19 nominaciones
- Pluribus: 18 nominaciones
- Beef: 16 nominaciones
Lista OFICIAL de nominados al Emmy 2026
Serie de drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Serie limitada, antología o película para televisión
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Actor, serie de drama
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Rufus Sewell (The Diplomat)
- Noah Wyle (The Pitt)
Actriz, serie de drama
- Carrie Coon (The Gilded Age)
- Chase Infiniti (The Testaments)
- Keri Russell (The Diplomat)
- Rhea Seehorn (Pluribus)
- Zendaya (Euphoria)
Actor, serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
- Steve Carell (Rooster)
- Matthew Rhys (Widow’s Bay)
- Jason Segel (Shrinking)
- Martin Short (Only Murders in the Building)
Actriz, serie de comedia
- Quinta Brunson (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Elle Fanning (Margo’s Got Money Troubles)
- Lisa Kudrow (The Comeback)
- Jean Smart (Hacks)
Actor de reparto, serie de drama
- Patrick Ball (The Pitt)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Shawn Hatosy (The Pitt)
- Gerran Howell (The Pitt)
- Jack Lowden (Slow Horses)
- Tom Pelphrey (Task)
- Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Actriz de reparto, serie de drama
- Taylor Dearden (The Pitt)
- Fiona Dourif (The Pitt)
- Allison Janney (The Diplomat)
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Sepideh Moafi (The Pitt)
- Julianne Nicholson (Paradise)
- Karolina Wydra (Pluribus)
Actor de reparto, serie de comedia
- Colman Domingo (The Four Seasons)
- Paul W. Downs (Hacks)
- Harrison Ford (Shrinking)
- Nick Offerman (Margo’s Got Money Troubles)
- Stephen Root (Widow’s Bay)
- Michael Urie (Shrinking)
- Tyler James Williams (Abbott Elementary)
Actriz de reparto, serie de comedia
- Dale Dickey (Widow’s Bay)
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Janelle James (Abbott Elementary)
- Kate O’Flynn (Widow’s Bay)
- Michelle Pfeiffer (Margo’s Got Money Troubles)
- Megan Stalter (Hacks)
- Jessica Williams (Shrinking)
Actriz, serie limitada, antología o película para televisión
- Claire Danes (The Beast in Me)
- Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
- Carey Mulligan (Beef)
- Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
- Sarah Snook (All Her Fault)
Actor, serie limitada, antología o película para televisión
- Riz Ahmed (Bait)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
- Oscar Isaac (Beef)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
Actor de reparto, serie limitada, antología o película para televisión
- Jason Bateman (DTF St. Louis)
- Richard Gadd (Half Man)
- David Harbour (DTF St. Louis)
- Richard Jenkins (DTF St. Louis)
- Charles Melton (Beef)
- Nick Offerman (Death by Lightning)
Actriz de reparto, serie limitada, antología o película para televisión
- Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Dakota Fanning (All Her Fault)
- Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)
- Joy Sunday (DTF St. Louis)
- Youn Yuh-jung (Beef)
- Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
Programa de entrevistas
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Reality de competencia
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Reality destacado o presentador de reality
- RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race)
- Alan Cumming (The Traitors)
- Kristen Kist (Top Chef)
- Ariana Madix (Love Island USA)
- Jeff Probst (Survivor)
Programa animado
- Bob’s Burgers
- Rick and Morty
- The Simpsons
- Smiling Friends
- South Park
- Star Wars: Visions
Película de televisión destacada
- Heads of State
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation
- Remarkably Bright Creatures
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Emmy 2026: ¿Cuándo es la ceremonia de premiación?
La 78.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar se celebrará el 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater, ubicado en Los Ángeles, California.
La gala tendrá como anfitriona a Mariska Hargitay, reconocida por su trayectoria como protagonista de Law & Order: Special Victims Unit. El recinto elegido volverá a recibir la ceremonia de los Emmy, luego de albergar la entrega de los Premios Oscar.
Los nominados fueron anunciados en la sede de la Academia de Televisión en Los Ángeles por los recientes ganadores Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller. La Academia, integrada por alrededor de 27 mil miembros activos, será la encargada de elegir a los ganadores.
Con información de EFE y AP.