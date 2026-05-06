‘Íbamos muchas personas’: Cae elevador donde iba Carín León; su esposa se lesionó

A pesar de sufrir una caída de un elevador, Carín León confirmó que mantendrá sus próximas presentaciones en Metepec y Puebla. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El cantante de regional mexicano Carín León y su esposa Meylín Zúñiga sufrieron un accidente por la caída de un elevador después de la presentación del disco Muda en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió la noche del 5 de mayo al finalizar el evento privado realizado en la colonia Juárez, donde el intérprete convivió con invitados, medios y personas cercanas por el lanzamiento de su nueva producción musical.

Horas después del incidente, Carín León difundió un comunicado en redes sociales para informar que tanto él como Meylín Zúñiga permanecían estables y bajo atención médica. Además, confirmó que su esposa sufrió una fractura en el tobillo.

¿Cómo ocurrió el accidente del elevador de Carín León?

Los primeros reportes señalaron que Carín León, Meylín Zúñiga y parte de su equipo abordaron un elevador al terminar la presentación de Muda.

La propia Meylín Zúñiga explicó en sus historias de Instagram que el elevador cayó un piso cuando salían de la presentación y aclaró que varias personas del equipo viajaban dentro al momento del accidente.

“El elevador en el que bajamos saliendo de la presentación de Armando cayó 1 piso, íbamos muchas personas del team”, escribió la modelo en redes sociales.

La modelo compartió el mensaje junto a una fotografía de su pie lesionado, donde explicó que varias personas del equipo viajaban dentro del elevador y aseguró que todos se encontraban fuera de peligro.

Después de la caída, videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron a Carín León cargando en brazos a Meylín Zúñiga para trasladarla hacia una camioneta rumbo al hospital.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron las fallas del elevador. Sin embargo, distintos medios de espectáculos y cuentas dedicadas a la farándula señalaron que el incidente presuntamente ocurrió por una sobrecarga, debido a la cantidad de personas que viajaban dentro al momento de la caída.

Meylín Zúñiga [Fotografía. Maylín Zúniga]

¿Qué dijo Carín León sobre el estado de Meylín Zúñiga?

Mediante un comunicado, Carín León, quien recientemente participó en Supernova Strickers 2026, confirmó que su esposa sufrió una fractura en el tobillo tras el accidente ocurrido después de la presentación de Muda.

El cantante explicó que el accidente ocurrió al finalizar la presentación de su nuevo disco Muda y confirmó que su pareja sufrió una fractura en el tobillo.

El intérprete de El Tóxico y Primera Cita señaló que tanto él como Meylín Zúñiga permanecían estables y bajo atención médica tras el accidente. Además, la modelo explicó que las lesiones no pasaron a mayores y agradeció las muestras de apoyo que recibió en redes sociales después de difundirse la noticia.

¿Cuáles son las próximas presentaciones de Carín León?

Pese al accidente ocurrido en la Ciudad de México, Carín León confirmó que sus próximos conciertos continuaban programados.

Las siguientes presentaciones del cantante serán en el Palenque de Metepec el 7 de mayo y posteriormente ofrecerá dos conciertos en el Palenque de Puebla los días 8 y 9 de mayo.

Además de sus fechas en México, el intérprete mantiene activa su gira “Tour Norteamérica 2026”, con presentaciones programadas en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá entre mayo y octubre.

El recorrido contempla presentaciones en ciudades como Chicago, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Toronto y Las Vegas. Incluso, algunas fechas programadas en el Sphere de Las Vegas ya aparecen agotadas.

En agosto, el cantante del regional mexicano participará en el Summer Sonic Festival, que se llevará a cabo en Tokio, Japón, donde se convertirá en el primer artista mexicano en encabezar el evento.