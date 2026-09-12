Explosión en puesto de comida de Álvaro Obregón: Hay dos muertos y 14 lesionados

La SGIRPC indicó que la explosión fue presumiblemente de un cilindro de gas LP de 30 kilogramos. (Foto: PC CDMX)

Una explosión registrada en un puesto de comida en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, dejó dos personas fallecidas y 14 lesionadas, de acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El incidente ocurrió en la noche del viernes 11 de septiembre en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, específicamente en el cruce de las avenidas Santa Lucía y Rosa Venus.

La explosión ocurrió en la planta baja de un inmueble utilizado como establecimiento de venta de comida. De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el estallido fue presumiblemente provocado por un cilindro de gas LP con capacidad para 30 kilogramos.

La Fiscalía capitalina informó que personal ministerial y pericial trabaja para esclarecer las causas del incidente y determinar qué ocurrió en el establecimiento.

¿Qué pasó en la explosión de Álvaro Obregón?

Tras la explosión, equipos de emergencia acudieron al inmueble ubicado en la colonia Olivar del Conde Primera Sección para atender a las personas afectadas.

La SGIRPC informó inicialmente que 11 personas habían resultado afectadas y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, además de reportar una persona fallecida.

Posteriormente, la Fiscalía de la CDMX actualizó el saldo y señaló que dos personas fallecieron y 14 resultaron lesionadas.

La dependencia señaló que personal especializado en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura realiza los estudios correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué provocó la explosión en un puesto de comida?

La SGIRPC indicó que la explosión fue presumiblemente de un cilindro de gas LP de 30 kilogramos.

Hasta el momento, la Fiscalía realiza los peritajes para determinar las causas del incidente, por lo que no se ha establecido de manera definitiva qué originó la explosión.

La Fiscalía de la CDMX también informó que personal de Atención a Víctimas brinda acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

Por su parte, Myriam Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC, acudió a la zona para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia. En conjunto con la Secretaría de Vivienda de la CDMX y la alcaldía Álvaro Obregón, se realiza la revisión del inmueble afectado.

Además, se solicitó el apoyo de la Dirección General de Análisis de Riesgos para valorar las condiciones del inmueble después de la explosión.