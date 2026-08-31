¿Qué cártel está detrás de la explosión de un coche en Zacatecas?: ‘Fue por la detención de un sicario’

Afuera de la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas, fue colocado un vehículo con un artefacto explosivo la noche del domingo.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está relacionado con la ‘noche de terror’ en Zacatecas donde explotó un coche bomba afuera de la comandancia de Ojocaliente, según información de la Fiscalía General del Estado.

“De uno delos vehículos utilizados, donde posiblemente estaba el explosivo, se identificó el número de serie, el cual cuenta con un reporte de robo con violencia en abril, en Jalisco. Todo esto soporta la teoría del caso, pero sobre todo que es la zona donde hay predominio del Cártel Jalisco”, dijo Cristian Paul Camacho, fiscal de Zacatecas, en entrevista con Azucena Uresti.

Además, Cristian Paul Camacho explicó que la explosión estaría relacionada también con la detención el sábado de William ‘N’, de 18 años, sicario del CJNG, por agredir a policías de Zacatecas en los límites de Aguascalientes.

“Fue en territorio de Aguascalientes y hay un joven de 18 años detenido. No descartamos que la explosión sea resultado de dicha detención”, agregó el fiscal.

¿Por qué la detención de un sicario del CJNG está relacionada con la explosión en Zacatecas?

William ‘N’ fue detenido el sábado por agredir a la policía municipal de Villa García en los límites de Zacatecas y Aguascalientes. En la zona también ocurrió la detonación de un explosivo que estaba en una motocicleta.

“Por la colindancia que tenemos y un operativo, asumimos el control de la situación y se puso a disposición de las autoridades de Zacatecas el joven de 18 años, quien declaró que es sicario del CJNG, por lo que todo indica que el atentado de anoche también fue ordenado por el cártel”, agregó el fiscal.

El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie las investigaciones correspondientes.

El fiscal agregó que las últimas agresiones que han ocurrido en Zacatecas contra las corporaciones han sido ordenadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué sabemos sobre la explosión en Zacatecas?

La explosión de un coche bomba frente a la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas, ocurrida el domingo 30 de agosto, dejó un saldo de 10 heridos, entre ellos policías municipales y civiles.

La detonación también provocó daños en 11 vehículos particulares, dos patrullas y edificios ubicados en las inmediaciones, por lo que el Ayuntamiento suspendió clases y la atención al público en oficinas municipales como medida preventiva.

“El primer reporte que nos dicen de la comandancia es que ellos lo vieron (el vehículo) desde ayer y ya tenemos datos de dos posibles vehículos más involucrados, a los que se les están dando seguimiento”, explicó el fiscal.

Hasta el momento, todavía no se sabe si el auto se explotó a distancia o cómo ocurrió la detonación. El ataque ocurrió mientras en Ojocaliente se realizaba la Feria Regional de la Tuna y de la Uva 2026, lo que generó alarma entre habitantes y visitantes de Zacatecas.

*Con información de Karina Cancino/ corresponsal