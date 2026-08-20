Desmantelan narcolaboratorio y complejo de cabañas en dos municipios de Zacatecas

En los operativos participaron la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ). (Foto: Gobierno de Zacatecas)

Fuerzas de seguridad localizaron en la zona serrana de Zacatecas un área de aproximadamente 6 mil metros cuadrados acondicionada para el procesamiento de drogas sintéticas y un complejo de cabañas, presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

En el lugar fueron asegurados 30 kilogramos de material explosivo y 22 explosivos artesanales.

Los dos hallazgos ocurrieron este jueves 20 durante acciones de reconocimiento terrestre en los municipios de Fresnillo y Jiménez del Teul.

En los operativos participaron la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Operativo en Fresnillo

En Fresnillo, las autoridades localizaron un espacio de aproximadamente 6 mil metros cuadrados acondicionado para el procesamiento de sustancias químicas y con infraestructura que, por sus características, estaría relacionada con la elaboración de drogas sintéticas.

Durante la inspección fueron encontrados equipos, recipientes, contenedores, tanques, utensilios y otros materiales presuntamente utilizados en el procesamiento de sustancias ilícitas.

A unos 100 metros del área de procesamiento, los elementos también detectaron un espacio acondicionado como campamento, lo que amplió el hallazgo realizado durante las labores de reconocimiento en la zona serrana.

El lugar quedó asegurado y los indicios fueron puestos bajo los procedimientos correspondientes para determinar su posible relación con actividades delictivas.

Hallan explosivos en complejo de cabañas

En Jiménez del Teul, las fuerzas de seguridad localizaron un complejo de cabañas que, de acuerdo con el Gobierno de Zacatecas, era presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

El aseguramiento incluye 22 explosivos artesanales, cinco estopines eléctricos, tramos de mecha y un rollo de mecha lenta, además de aproximadamente 30 kilogramos de material explosivo.

También fueron localizados cartuchos de diferentes calibres, una planta de probable marihuana y alrededor de 500 gramos de semillas de esa misma planta.

En el lugar se encontraron distintos animales, entre ellos dos llamas, cuatro pavorreales y cinco borregos cimarrones, también otros borregos y aves de corral dentro del complejo.

Entre los bienes asegurados se encuentran un tractor con remolque y una camioneta Toyota Tacoma desvalijada.

El área, los vehículos, los explosivos, las armas y los demás indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades para su procesamiento y para avanzar en las investigaciones que permitan establecer qué actividades se realizaban en el inmueble.

Los hallazgos forman parte de las acciones de seguridad e inteligencia desarrolladas por las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

¿Qué instituciones participaron en los operativos?

El Gobierno de Zacatecas señaló que las corporaciones mantienen el despliegue operativo para detectar y asegurar espacios presuntamente utilizados por grupos delictivos.

La intervención en ambos municipios fue realizada de manera conjunta por fuerzas estatales y federales, como parte de las labores de reconocimiento y vigilancia en territorio zacatecano.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas detenidas en relación con los dos aseguramientos; tampoco se ha informado si los indicios localizados en Fresnillo y Jiménez del Teul están relacionados entre sí o con alguna organización criminal específica.