‘Arde’ Zacatecas: Enfrentamientos dejan cinco muertos en Jerez; descartan ataques contra funcionarios

La tarde de este 19 de agosto se reportaron balaceras y enfrentamientos en Jerez, Zacatecas que dejó 5 muertos.

Un enfrentamiento entre grupos criminales antagónicos en Jerez, Zacatecas, dejó cinco personas muertas, informó en un video publicado en sus redes sociales, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

En el choque entre criminales murió un gatillero; mientras los otros cuatro fueron abatidos por elementos de la Guardia Nacional, luego de que intentaron escapar en un vehículo. De acuerdo con Reyes Mugüerza, los presuntos sicarios agredieron a los agentes.

“Estas cuatro personas se encontraban armadas y agredieron a los elementos de la Guardia Nacional, quienes tuvieron que contestar la agresión y abatieron a los cuatro civiles armados”, señaló el secretario general de Gobierno.

Las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz desplegaron de inmediato un operativo para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en el municipio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado a qué grupo criminal pertenecían las personas involucradas en el enfrentamiento.

La situación en Jerez se encuentra controlada, aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene las investigaciones junto con las demás instituciones de seguridad.

“En el caso de Jerez, la situación se encuentra o se reporta en estos momentos como controlada”, afirmó.

El funcionario pidió a la población mantener la calma y permitir el trabajo de las corporaciones de seguridad, así como el desplazamiento de sus unidades.

La Fiscalía estatal y las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Desmienten ataque contra funcionario de Jerez

Horas antes, cuando se dio a conocer la agresión en Jerez, circuló una versión preliminar que señalaba que un funcionario municipal había sido blanco de un ataque.

El propio Reyes Mugüerza desmintió posteriormente esa información y explicó que las autoridades se comunicaron con el alcalde de Jerez, Rodrigo Ureño Bañuelos y con el funcionario aludido, quienes confirmaron que se encontraban bien.

“Ambos han expresado que no se trata de un ataque directo en contra de ningún funcionario del municipio y ambos se encuentran con bien”, señaló en su primer mensaje.

El gobierno estatal pidió evitar la difusión de versiones no verificadas mientras avanzaba el operativo.

También, las autoridades mantienen un operativo en Juchipila, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y con participación de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz.

Reyes Mugüerza informó que en la operación en Juchipila fueron detenidos al menos ocho personas, además de vehículos y armas de fuego asegurados.

En la actualización, destacó nuevamente el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y señaló que se logró la detención de “un número importante de personas”, sin proporcionar una nueva cifra.

El funcionario no estableció una relación entre las detenciones de Juchipila y el enfrentamiento registrado en Jerez.

Reyes Mugüerza reconoció la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado en las acciones y afirmó que los operativos forman parte del trabajo de la Mesa de Construcción de Paz para avanzar en el proceso de pacificación de Zacatecas.