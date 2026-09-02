Uber ‘echará a la calle’ al 10% de su plantilla: Eliminará 3 mil 300 puestos de trabajo en el mundo

Uber Technologies eliminará unos 3 mil 300 puestos de trabajo, o el 10 por ciento de su plantilla mundial, en el marco de una profunda reestructuración destinada a reducir los niveles jerárquicos y reasignar el gasto a sus negocios de transporte compartido, reparto y robotaxis.

El director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, anunció los cambios en un correo electrónico obtenido por Bloomberg News, en el que señalaba que el crecimiento de Uber en los últimos años ha creado “más niveles, más coordinación, una propiedad más fragmentada y, en algunos casos, estructuras que tenían sentido cuando las empresas eran más pequeñas, pero que ya no nos sirven bien a nuestra escala actual”.

Uber tendrá menos gerentes

Los recortes reducirán el número de gerentes de la compañía en un 20 por ciento, y algunos pasarán a desempeñar funciones sin personal a cargo, según dijo un portavoz de Uber. Sin embargo, la empresa no reveló qué porcentaje de los gerentes será despedido. Los recortes también afectan a empleados que no ocupan cargos gerenciales.

Para hacer que Uber sea “más simple y rápida”, la compañía reducirá a la mitad el número de “microequipos” con uno o dos integrantes y disminuirá la cantidad de empleados que se encuentran a más de siete niveles jerárquicos del director ejecutivo, señaló Khosrowshahi.

La empresa también simplificará sus principales grupos de ingeniería, ciencia y entregas, incluida la combinación de sus tres equipos de operaciones para restaurantes, comercio minorista y su servicio de entregas de marca blanca.

Las acciones de Uber borraron las pérdidas anteriores y subieron hasta 1.7 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el anuncio.

Asimismo, como parte de un esfuerzo continuo para que más empleados trabajen presencialmente en oficinas clave, Uber también establecerá que, en adelante, solo alrededor del 1 por ciento de los empleados pueda trabajar de forma remota.

Uber despide a personal y reestructura equipos para generar ahorros

Khosrowshahi afirmó que los cambios “generarán ahorros que pretendemos reinvertir en crecimiento, innovación y las capacidades que serán más importantes en los próximos años”. Señaló que se realizarán más inversiones en conductores, repartidores y comerciantes de todo el mundo, además de mejoras en su negocio principal y en el trabajo destinado a construir un “futuro autónomo”.

La medida se produce después de que Uber se comprometiera a destinar más de 10 mil millones de dólares a asociaciones de robotaxis en los próximos años, en momentos en que busca transformar su servicio en la plataforma de referencia para solicitar un vehículo autónomo. La compañía ha reasignado capital de otras formas durante el último año, incluida la reducción de sus participaciones en algunas empresas y las inversiones en Avride Inc., Lucid Group Inc., Nuro Inc. y Rivian Automotive Inc.

Los despidos se producen después de recortes más específicos que la compañía de transporte compartido realizó este año en sus departamentos de atención al cliente y recursos humanos.

A diferencia de las grandes tecnológicas, que en los últimos años han realizado frecuentes recortes de empleo en medio del fuerte gasto en inteligencia artificial, Uber había evitado reducciones masivas desde la pandemia de covid-19. En mayo, anunció que frenaría el ritmo de contrataciones. Los recortes revelados el miércoles reducen la plantilla total de Uber a poco menos de 30 mil personas, aproximadamente el mismo nivel de 2021.

Khosrowshahi no mencionó el impacto de la IA en su anuncio, pero los cambios también están impulsados por el deseo de utilizar más esta tecnología en las operaciones diarias. Los recortes de puestos se están llevando a cabo en Estados Unidos y otros países donde opera la compañía.