¿Luis Miguel anunció nuevos conciertos en México? Profeco alerta por posible fraude

Los conciertos de Luis Miguel anunciados para 2027 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son falsos. (Foto: Cuartoscuro/Captura de pantalla)

¡Cuidado, esos conciertos no son ‘Oro de Ley’! Los supuestos shows de Luis Miguel en México como parte de la gira ‘La Despedida’ han sido ampliamente publicitados en redes sociales; sin embargo, se trata de un tour falso.

‘El Sol’ realizó una gira entre 2023 y 2024, y desde entonces, el intérprete de ‘La Incondicional’ se ha mantenido alejado de los escenarios, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los fans de ‘Luismi’ ante la difusión de información sobre nuevos conciertos.

El aviso surgió debido a que en los carteles de la supuesta gira ‘La Despedida’ se informó que las entradas para los nuevos conciertos de Luis Miguel en México estarían disponibles a través de la plataforma GoTicket.

Luis Miguel no ha anunciado nuevos conciertos, por lo que la gira 'La Despida' es falsa. (Foto: Cuaroscuro.com). (Mario Jasso)

¡Que no te engañen! ¿Cuáles son los conciertos falsos de Luis Miguel?

La información sobre los supuestos conciertos de Luis Miguel se difundió a través de redes sociales, entre ellas TikTok, donde cuentas como Mister Promotions compartieron tres carteles con las fechas de una presunta nueva gira.

De acuerdo con las publicaciones, ‘La Despedida’ se realizaría en tres ciudades diferentes de México durante enero de 2027:

9 de enero de 2027: Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes.

Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. 15 de enero de 2027: Guadalajara, en Coliseo GNP Seguros.

Guadalajara, en Coliseo GNP Seguros. 30 de enero de 2027: Monterrey, en el Estadio Borregos.

Los carteles también aseguraban que habría una venta en la que podrían participar todas las instituciones bancarias. La compra de las entradas se realizaría a través de GoTicket, con precios que iban de los 650 pesos hasta 7 mil 750 pesos.

Sin embargo, las fechas y los conciertos anunciados en estas publicaciones no corresponden a una nueva gira oficial del cantante.

¿Qué dijo la Profeco sobre los conciertos falsos de Luis Miguel?

Luego de que la información sobre ‘La Despedida’ comenzó a circular en redes sociales, la Profeco alertó a los usuarios, debido a que, hasta este momento, el cantante Luis Miguel no ha anunciado una nueva gira.

“Al momento del monitoreo, las fechas no han sido anunciadas en los canales oficiales del artista”, indicó la institución.

La Profeco también señaló que en la página web oficial de Luis Miguel únicamente aparecen los shows correspondientes a 2023 y 2024. Por ahora, no existen más conciertos anunciados oficialmente por el cantante.

La procuraduría también indicó que GoTicket no es una plataforma boletera, sino un sitio web dedicado a la reventa de entradas. Además, las autoridades encontraron algunas irregularidades relacionadas con esta página. Entre ellas se encuentran:

No tiene redes sociales oficiales.

Hay inconsistencias en sus datos de contacto y dirección.

Ante esta situación, la Profeco recordó que antes de realizar una compra de este tipo es importante confirmar la autenticidad del evento y del sitio en el que se ofrecen los boletos. La institución recomendó adquirir las entradas únicamente mediante canales oficiales.

Cabe señalar que, después de la alerta emitida por la Profeco, la cuenta de Mister Promotions fue borrada de TikTok y ya no se encuentra disponible. Además, GoTicket señala en su sitio web que se encuentra en mantenimiento.

Aunque Luis Miguel permanece alejado de los escenarios, se ha mantenido activo con su participación en algunas campañas, como la del refresco Coca-Cola, con la que revivió el viejo comercial de los años 90.