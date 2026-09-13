Tercer eliminado de ‘Exatlón México’ 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo por la supervivencia?

La temporada 2026 de Exatlón México llegó a su tercer duelo de eliminación, en el que las mujeres son las encargadas de abandonar la competencia debido a la rotación de los enfrentamientos.

Durante la tercera semana, el Equipo Azul consiguió una clara ventaja al ganar la mayoría de los desafíos dentro del reality show, por lo que el conjunto rojo podría despedirse de una de sus integrantes.

La eliminación de Exatlón México ya tiene a su primera atleta instalada en la Zona de peligro: se trata de Karol Rojas, quien perdió el enfrentamiento previo. La deportista es la primera refuerzo del Equipo Rojo.

Además, los rojos perdieron las tres supervivencias disputadas durante la semana, por lo que deberán enviar a tres de sus integrantes al duelo final.

Karol Rojas es la primera atleta en riesgo de eliminación en la semana 3 de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora inicia el duelo de eliminación en ‘Exatlón México’?

El duelo de eliminación de Exatlón México se lleva a cabo este domingo 13 de septiembre, cuando las atletas se enfrentan para definir quién debe abandonar la competencia.

La transmisión del programa comienza a las 6:00 p.m., tiempo del centro de México. Durante la emisión también se disputa la cuarta supervivencia de la semana, que define qué equipo debe mandar a la última integrante al duelo final.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo de eliminación de ‘Exatlón México’?

El duelo de eliminación de Exatlón México se transmite por el canal de televisión abierta Azteca Uno.

El programa también está disponible a través de la plataforma de streaming Disney+, así como en la aplicación y la página web de TV Azteca.

En caso de no tener acceso a ninguna de estas opciones, puedes consultar todos los detalles sobre la atleta eliminada en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes ganaron las medallas de ‘Exatlón México’ en la semana 3?

Las dos medallas que estuvieron en juego durante la tercera semana, tanto en la rama femenil como en la varonil, fueron para integrantes del Equipo Azul.

En el caso de las mujeres, la vencedora fue Andrea Medina, mientras que en la rama varonil el ganador fue Alexis Vargas.

Estas medallas pueden ser utilizadas para otorgarle una vida adicional a uno de sus compañeros durante el duelo de eliminación.

¿Quién ganó la Villa 360 en la semana 3 de ‘Exatlón México’?

La Villa 360 es uno de los principales beneficios dentro de la temporada 10 de Exatlón México, ya que los atletas tienen acceso a mejores condiciones para descansar, entre ellas dormir bajo techo.

Durante la tercera semana, este beneficio perteneció al Equipo Rojo, lo que representó un respiro para sus integrantes, pues fue uno de los pocos enfrentamientos que consiguieron ganar frente a sus rivales.

¿Quiénes quedan en ‘Exatlón México’ 2026?

Con las salidas de Erick Segura y Anaid Torres, ambos equipos vieron reducidas sus filas. Sin embargo, dos atletas se incorporaron a la competencia para reforzar a ambas escuadras.

Así queda la lista de participantes de Exatlón México durante la semana 3:

Equipo Rojo

Pablo Franco

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Karol Rojas (primer refuerzo)

Equipo Azul