⁠Semana colosal en ‘Exatlón México’ 2026: De qué trata, nuevo horario y primeros invitados

La segunda semana de la temporada 2026 de Exatlón México llega con cambios en la competencia y en la programación, pues llegó la Semana colosal, una etapa especial que incrementa la intensidad de los enfrentamientos entre los equipos Rojo y Azul.

Durante esta semana, el reality show tiene un horario extendido por algunos días y cuenta con la participación de atletas de Exatlón México que estuvieron en temporadas anteriores.

Antonio Rosique anunció cambios para la segunda semana de 'Exatlón México' 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cuál es el nuevo horario de ‘Exatlón México’ en la Semana colosal?

La segunda semana de Exatlón México tiene una modificación en su horario habitual, aunque el cambio será temporal y únicamente estará vigente del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre.

Durante estos días, el reality show inicia a las 6:00 p..m. y finaliza hasta las 10:30 p.m. del tiempo del centro de México.

En cuanto al domingo de eliminación, todavía no se han revelado detalles sobre si conservará su horario habitual, especialmente porque ese mismo día está programado el estreno de La Granja VIP, también de TV Azteca.

¿Dónde ver la Semana colosal de ‘Exatlón México’ 2026?

La transmisión de Exatlón México 2026 está disponible a través de Azteca Uno, así como mediante la página web y la aplicación de TV Azteca, opciones que permiten seguir la señal de manera gratuita.

También es posible seguir el programa en vivo mediante Disney+, plataforma de streaming que requiere una suscripción.

¿Qué es la Semana colosal en ‘Exatlón México’?

La Semana colosal es una etapa especial de la décima temporada de Exatlón México en la que aumentará la exigencia de la competencia.

De acuerdo con lo explicado por Antonio Rosique, una de las principales novedades será el incremento en la intensidad de los circuitos, además de una mayor cantidad de pruebas y enfrentamientos directos entre los equipos Rojo y Azul.

La semana también presenta Los Juegos del Tiempo, dinámica mediante la cual atletas de diferentes temporadas regresarán al reality para competir junto al equipo que representaron durante su participación.

Cada día habrá invitados especiales, con dos representantes para cada escuadra, quienes buscarán conseguir puntos para sus respectivos equipos.

Los conjuntos que consigan las victorias correspondientes clasificarán a sus invitados a la gran final del viernes 4 de septiembre, donde un hombre y una mujer serán proclamados como los campeones de la Semana colosal.

Como premio, los ganadores recibirán un viaje a Cancún, mientras que sus respectivos equipos obtendrán un salvoconducto, beneficio que permitirá evitar que uno de sus integrantes enfrente el duelo de eliminación.

¿Quiénes son los primeros invitados de la Semana colosal en ‘Exatlón México’ 2026?

Entre los primeros atletas anunciados para regresar a Exatlón México se encuentran competidores de diferentes temporadas y disciplinas deportivas.

Marco Antonio ‘Pikolín’ Palacios

El exfutbolista de Pumas regresa a los circuitos como uno de los representantes de la primera entrega..

“Empezamos de cero, fuimos iniciadores del proyecto, hicimos buenas bases con mensaje de deportes, preparación y corazón; se dejó bien plantado”, declaró.

Lino Muñoz

El badmintonista mexicano, doble medallista panamericano y participante de la segunda temporada, también volvió a la competencia como invitado de la Semana colosal.

Daphne Montesinos

La representante del Equipo Azul de la primera temporada recordó la importancia que tuvo el reality en su vida.

“Emociones encontradas, llegar aquí fue mágico. Llevo años sanando, pero si me hablan de un proyecto que dio todo por mí, yo le correspondo, sin importar nada. Es venir a cerrar ciclos, a recordar, conectar con gente poderosa. Fui bulímica 13 años, pero cuando entré aquí me ayudaron”, expresó.

Aidee Hernández

La esgrimista y campeona de Exatlón México en la segunda temporada también regresará a los circuitos.

“Estoy emocionada, feliz de volver de esta manera”, declaró sobre su participación en la Semana colosal.

¿Quiénes son los atletas que participan en ‘Exatlón México’?

La nueva temporada de Exatlón México empezó con 20 participantes, divididos en los equipos Rojo y Azul, pero ya fue eliminada la primera atleta.

Equipo Rojo

Pablo Franco

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Equipo Azul