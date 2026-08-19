Feminicidio de Andrea Maylín: Padres piden Ley Monse contra familia de Ricardo ‘N’ por ayudarlo a escapar

El padre de Andrea Maylin Chino Ramos protesta afuera del Palacio de Gobierno de Morelos para exigir justicia en el feminicidio de su hija.

Los padres de Andrea Maylín Chino Ramos exigen a las autoridades de Morelos aplicar la llamada ‘Ley Monse’ contra los familiares de la expareja de su hija, Ricardo ‘N’, señalado como presunto responsable del feminicidio de la joven, a quienes acusan de encubrir el crimen y facilitar su huida.

La exigencia ocurre mientras continúa la búsqueda de Ricardo ‘N’, quien cuenta con una orden de aprehensión y hoy se encuentra prófugo.

En junio de este año, los padres del sospechoso fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento, luego de que la Fiscalía de Morelos acreditara ante un juez su probable participación en acciones para ayudarlo a evadir la justicia.

Padres de Andrea Maylín piden rastrear cuentas bancarias

Juan Carlos Chino Mauricio, padre de Andrea Maylín, solicitó a las autoridades ampliar las líneas de investigación y rastrear los movimientos financieros de personas cercanas al presunto feminicida.

De acuerdo con el padre de la víctima, durante la detención de uno de los involucrados, el padre de Ricardo ‘N’ habría intentado deshacerse de tarjetas bancarias y teléfonos celulares. Por ello, la familia solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre estados de cuenta, transferencias y retiros que permitan determinar si existieron recursos utilizados para facilitar la evasión del sospechoso.

“Queremos que sean vinculados y enjuiciados por la Ley Monse”, señaló Juan Carlos Chino, al pedir también el respaldo de los legisladores locales Melissa Montes de Oca y Agustín Alonso.

Andrea Maylin Chino Ramos de 22 años fue reportada como desaparecida el pasado 20 de junio en el municipio de Yautepec. (Margarito Pérez Retana)

Los padres de Ricardo ‘N’ son vinculados a proceso

El 23 de junio pasado, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que una pareja, familiares de Ricardo ‘N’, fue vinculada a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Según la Fiscalía, ambos habrían brindado apoyo al señalado como presunto feminicida para evadir la acción de la justicia. Un juez de control determinó que existían elementos para procesarlos y les impuso prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento judicial.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio participó en la integración de los elementos presentados ante el juez. Las detenciones se realizaron en operativos coordinados en el Estado de México y Veracruz.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que el feminicidio de Andrea Maylín no quedará impune y señaló que el esclarecimiento de los delitos cometidos contra mujeres es una prioridad para la institución.

Andrea Maylín había denunciado violencia familiar

Antes del feminicidio de Andrea Maylín, la joven ya había denunciado a Ricardo ‘N’ por violencia familiar.

De acuerdo con Pie de Página, el 8 de diciembre de 2023 presentó una denuncia en la que señaló lesiones físicas, violencia vicaria y amenazas de muerte. Esa denuncia no fue judicializada.

Los padres de Andrea Maylín acusaron falta de profesionalismo de la Fiscalía, ya que en un prinicipio no clasificó el caso como feminicidio. (Margarito Pérez Retana)

El 22 de diciembre del mismo año volvió a denunciarlo por violencia familiar. En esa ocasión el caso sí fue judicializado y la joven recibió una pulsera de pánico como medida de protección; sin embargo, Ricardo ‘N’ permaneció en libertad.

Andrea desapareció el 20 de junio de 2025. Su familia denunció la desaparición y señaló a su entonces pareja como principal sospechoso debido a los antecedentes de violencia.

El cuerpo de la joven fue localizado el 31 de julio de 2025 en un predio perteneciente a la familia del sospechoso, en un segundo cateo realizado por las autoridades. Tras las movilizaciones de familiares y colectivas feministas, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

¿Qué es la Ley Monse en México?

La llamada Ley Monse busca sancionar a quienes encubran o ayuden a evadir la justicia a personas acusadas de delitos graves, incluido el feminicidio.

En Morelos, esta figura permite investigar penalmente a familiares o personas cercanas que auxilien a un presunto responsable, sin que el vínculo familiar sea por sí mismo una causa para quedar exentos de responsabilidad.

Con información de Quadratín Morelos.