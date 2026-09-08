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¿Sheinbaum ‘desaira’ a Grecia Quiroz? Esta es la razón por la que no se reunirán en CDMX

Claudia Sheinbaum explicó por qué rechazó reunirse con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, en Palacio Nacional, mientras se acerca el proceso electoral de 2027.

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó reunirse con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán. (Cuartoscuro)
Por Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, le solicitó una reunión, pero rechazó recibirla.

Justificó su negativa a reunirse con Quiroz por el próximo inicio del proceso electoral de 2027 y las posibles aspiraciones políticas de la alcaldesa de Uruapan.

“Ella ha pedido verme, pero como ya vienen los tiempos electorales, ya no veo a nadie que quiera ser candidato a algo ni de Morena, ni de otros partidos porque no está bien”, explicó desde la mañanera de este martes 8 de septiembre.

La mandataria federal aclaró que negarse a recibir a Grecia Quiroz en Palacio Nacional no significa dejar de atender las problemáticas de Uruapan. Aseguró que la comunicación continúa a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Para temas de seguridad u otros temas, le he pedido a Omar (García Harfuch) o a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) que pudieran atender temas de Uruapan”, agregó la presidenta Sheinbaum.

Grecia Quiroz acudirá a la FGR en la CDMX

La alcaldesa de Uruapan solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso del asesinato de Carlos Manzo, a casi un año de los hechos.

Grecia Quiroz acudirá este martes 8 de septiembre a las instalaciones de la FGR para presentar la solicitud formal ante las autoridades.

Esta medida ocurre en medio de recientes declaraciones de Juan Daniel Manzo, hermano del exalcalde, quien acusó a Grecia Quiroz de no entregar evidencia del caso.

A la par, Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo, señaló que supuestamente Grecia Quiroz propuso a Samuel ‘N’ para que formara parte del gabinete de su exesposo; sin embargo, después se descubrió que Samuel ‘N’ brindó información a grupos delictivos sobre la agenda y actividades de Carlos Manzo.

Las declaraciones de ambos fueron tomadas por la Fiscalía General de Michoacán; sin embargo, hasta ahora no se conoce una investigación en contra de Grecia Quiroz.

¿Grecia Quiroz buscará la gubernatura de Michoacán?

En múltiples ocasiones, Grecia Quiroz y miembros del Movimiento Independiente del Sombrero declararon la posibilidad de contender por la gubernatura de Michoacán.

A un par de semanas de que inicie el proceso electoral, Quiroz no confirmó si contenderá ni si su participación será como independiente o con alguna fuerza política, ya que en recientes eventos estuvo acompañada por Movimiento Ciudadano y recibe apoyo de Jorge Álvarez Máynez, dirigente del partido naranja.

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