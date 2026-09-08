Gobierno de México presenta datos de Seguridad: Baja promedio diario de homicidios dolosos en agosto 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en donde se abordó el tema de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, disminuyó la incidencia en el promedio diario de homicidios dolosos en un 53 por ciento.

En la mañanera del Pueblo de este martes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que esta baja se dio entre septiembre de 2024, en el que se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio, y agosto de 2026, que cerró en un promedio de 40.8 homicidios diarios.

La funcionaria federal resaltó que agosto de 2026 representó el mes más bajo de estos meses analizados.

“Esta disminución es equivalente a 46 homicidios dolosos menos por día, al pasar de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026”, puntualizó en Palacio Nacional.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó datos de homicidios dolosos en México. (Gobierno de México)

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 se han decomisado 34 mil 353 armas de fuego y más de 534 toneladas de droga, incluidas más de 2 toneladas de fentanilo y 9 millones de pastillas.

Además, cerca de 67 mil 200 personas detenidas por delitos de alto impacto.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que gracias a su estrategia de seguridad nacional, los homicidios dolosos han disminuido en 53 por ciento desde que comenzó su mandato.