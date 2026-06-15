Detienen a presunto feminicida de Miriam Peralta, estudiante de Derecho de la UAEM; exigen justicia

Iván 'N' es el presunto feminicida de Miriam Peralta, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMéx)

Autoridades de Chimalhuacán informaron la detención de Francisco Iván ‘N’, señalado como posible responsable del feminicidio de Miriam Peralta Valverde, estudiante de 22 años de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Miriam, quien cursaba el octavo semestre de su carrera, era una de las estudiantes más destacadas de su generación e incluso había visitado la Cámara de Diputados federal como parte de sus actividades académicas, según reportes de prensa. Su feminicidio ocurrió el 14 de junio de 2026.

De acuerdo con un comunicado oficial del Gobierno de Chimalhuacán, la captura se realizó mediante un operativo coordinado entre agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana municipal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Según la información difundida por las autoridades, el detenido presuntamente intentó ocultarse para evitar su localización; sin embargo, las acciones de búsqueda e investigación permitieron concretar su aseguramiento.

Feminicidio de Miriam genera consternación

El feminicidio de Miriam Peralta Valverde generó una amplia reacción entre estudiantes, comunidad universitaria y colectivos feministas, que durante las últimas horas exigieron el esclarecimiento del caso y el avance de las investigaciones.

La Universidad Autónoma del Estado de México lamentó el caso y ofreció sus condolencias a la familia de la estudiante.

“Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amistades, compañeras, compañeros y docentes. Condenamos cualquier manifestación de violencia de género dentro y fuera de los espacios universitarios y hacemos un llamado al trabajo colectivo para su prevención y erradicación”, explicó la universidad en redes sociales.

El caso de la joven se suma a los recientes feminicidios de universitarias registrados los últimos meses.

Miriam Peralta estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMéx). (Facebook: Morras de Fuego)

Pamela Guevara, quien estaba a punto de graduarse de enfermería, fue asesinada por disparos de arma de fuego en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México el 20 de mayo. Su expareja sentimental, quien habría ejercido violencia de género contra ella en múltiples ocasiones, sería el presunto responsable.

Dos días después, el 22 de mayo, se reportó el feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Xochimilco.

La pareja sentimental de la joven fue detenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que testigos reportaran que habría peleado con la estudiante ese día.

Feminicidios en el Estado de México y la Ciudad de México

La muerte violenta de las mujeres por razones de género está tipificada en el sistema penal mexicano como feminicidio y es la forma más extrema de violencia contra la mujer.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que, en lo que va del año, la Ciudad de México ha reportado 15 feminicidios y 25 tentativas de feminicidio. El Estado de México reporta 16 feminicidios.

-Con información de Quadratín.