(VIDEOS) Jet con seis pasajeros se desploma en Laredo, Texas; se reporta un muerto

Un accidente aéreo se reportó en una carretera en Laredo, Texas.

Un jet privado que trasladaba a seis personas se estrelló e incendió en una autopista en Laredo, Texas. Las autoridades reportaron que una persona falleció.

El jefe del Departamento de Policía de Laredo, José Baeza, indicó que el accidente aéreo ocurrió poco después de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

“Todo el tráfico hacia el norte y hacia el sur en el Loop está actualmente cerrado cerca de la zona de Saunders Street/Clark Boulevard, con cierres hacia el norte empezando en la carretera Cuatro Vientos, y el tráfico hacia el sur está siendo desviado y cerrado en la calle Saunders”, apuntó la policía local.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a un grupo de personas, presumiblemente automovilistas que se encontraban circulando por la zona, tratando de romper los cristales de la cabina de la aeronave para auxiliar a sus ocupantes.

Otros videos desde vehículos que pasaban por la zona muestran al avión envuelto en llamas.

No se reportaron heridos en el suelo de inmediato, aunque cinco oficiales fueron llevados al hospital por inhalación de humo.

El avión era un avión gemelo Cessna Citation Latitude, según información de FligthAware, una compañía de datos y seguimiento de aviación. Partió del Aeropuerto Internacional de Los Cabos en México a las 6:19 p.m.

No está claro qué causó el accidente cuando llegó a Laredo, a 225 kilómetros al suroeste de San Antonio. Otro video publicado en las redes sociales mostró el avión de lado, estrellado contra una barrera de la carretera. La cola fue arrancada del fuselaje.

Testigo de accidente aéreo en Texas: “Estaba en shock”

Zayra Garza, una esteticista, estaba conduciendo a sus compañeros de trabajo a casa cuando se encontró con el accidente. Comenzó a grabar un video cuando se acercó a la escena y luego detuvo su vehículo frente al avión paralizado, que estaba en llamas.

Vio a alguien dentro del avión tratando de romper la ventana de la cabina para escapar. Pronto, la gente salió de sus vehículos para tratar de romper la ventana desde el exterior.

El esposo de Garza saltó de su vehículo para ayudar y Garza luego vio la puerta del avión abierta. Dijo que tres personas que parecían ser adolescentes salieron corriendo, seguidas por alguien que parecía ser piloto. Otro miembro de la tripulación trató de sacar a una persona que parecía estar inconsciente.

“Parecía parte de una película. Estaba en shock”, dijo Garza.

“Lo que me preocupaba era el fuego”, dijo. “Me preocupaba que pudiera haber explotado en cualquier momento”.

NetJets dijo en un comunicado que el accidente involucró a uno de sus aviones y que está trabajando con las autoridades. NetJets es propiedad de Berkshire Hathaway de Warren Buffett y permite a las personas comprar la propiedad de piezas en aviones privados.

-Con información de AP.