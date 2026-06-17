¡Vuela el águila al Medio Oriente! André Jardine es el nuevo DT del Shabab Al Ahli Dubai Club

André Jardine fue presentado como nuevo entrenador del Shabab Al Ahli Dubai Club tras concluir una etapa de tres años al frente del América. (Fotos: Cuartoscuro.com / @Shabab_AlAhliFC).

A unos días de oficializar su salida del Club América, André Jardine ya tiene nuevo destino como director técnico del Shabab Al Ahli Dubai Club, equipo de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos.

La presentación de André Jardine se realizó mediante un video publicado en las redes sociales del club emiratí, material que también fue compartido por el propio estratega.

El DT André Jardine llega a un club con amplia tradición en Emiratos Árabes Unidos: el Shabab Al Ahli es el segundo equipo más ganador del país, tiene numerosos campeonatos, como nueve títulos de liga, 11 Copas del Presidente y siete Supercopas de UAE.

El acuerdo contempla la temporada 2026-27 y cuenta con la posibilidad de extenderse por más tiempo, luego de que la institución confirmó la salida del portugués Paulo Sousa.

¿Por qué André Jardine se fue del América?

La salida de André Jardine fue anunciada el pasado 3 de junio, después de tres años al frente del conjunto azulcrema. Aunque existieron versiones sobre diferencias con la directiva, el propio entrenador explicó que la decisión estuvo relacionada con el desgaste acumulado durante su gestión.

“Fue un desgaste de tres años, que se sienten como 10, te salen los cabellos blancos, me llevaron a trabajar al límite en todos los sentidos, viene un cansancio más grande de lo normal, pensé en lo mejor, por más que le tengo cariño a los jugadores, a todo, el desgaste era mayor”, declaró en conferencia de prensa.

Jardine también describió la exigencia que implica dirigir al equipo más laureado del futbol mexicano: “Dirigir a Las Águilas es mandar un mensaje al resto de los equipos, es estar en la silla más caliente de México, seguro”.

El técnico brasileño iniciará la temporada 2026-27 en Emiratos Árabes Unidos después de convertirse en el entrenador más ganador en la historia del América. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

El técnico aseguró que su salida no respondió a conflictos internos y explicó que el proceso se desarrolló de común acuerdo con la directiva encabezada por Santiago Baños.

“En mí creció un pensamiento sobre la continuidad en este proyecto, en el torneo no tuvimos los resultados esperados. No logramos todos los objetivos que queríamos”, comentó.

El brasileño cerró una etapa histórica con las Águilas con resultados que lo convirtieron en el entrenador más ganador en la historia del club. Bajo su mando, conquistaron:

Liga MX Apertura 2023

Liga MX Clausura 2024

Campeón de Campeones 2023-24

Supercopa MX 2024

Campeones Cup 2024

Liga MX Apertura 2024

Su último gran logro fue conducir al América al tricampeonato de Liga MX, una marca inédita en la era de los torneos cortos.

Guillermo Almada, el nuevo DT del América

Mientras Jardine inicia su aventura en Medio Oriente, el América ya comenzó una nueva etapa bajo el mando del uruguayo Guillermo Almada, quien fue presentado oficialmente como entrenador azulcrema.

El estratega de 56 años llegó para asumir uno de los cargos de mayor exigencia del futbol mexicano y fue recibido por el capitán Henry Martín y el portero Luis Ángel Malagón.

La salida de André Jardine abrió paso a la llegada de Guillermo Almada, quien asumió el banquillo azulcrema para el Apertura 2026. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

“Bienvenido al Club América. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos”, publicó la institución en redes sociales.

A su llegada, Almada expresó su entusiasmo por encabezar el proyecto: “Vengo con una alegría bárbara, es un reto para mí muy importante”.

El técnico uruguayo firmó contrato por dos años y tendrá como primer desafío el torneo Apertura 2026. Su trayectoria incluye pasos por Tacuarembó y River Plate de Uruguay, Barcelona de Ecuador, Santos Laguna, Pachuca, Real Valladolid, Real Oviedo y recientemente el conjunto español Real Oviedo.

En México consiguió una Liga MX, una Copa de Campeones de Concacaf, un Derbi de las Américas y una Copa Challenger de la FIFA con Pachuca, credenciales con las que buscará mantener al América entre los principales contendientes del futbol nacional.

Con información de EFE