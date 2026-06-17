GS Motos acelera liderazgo en México y prepara expansión hacia América Latina

La creciente demanda de soluciones de movilidad individual continúa impulsando al mercado de motocicletas en México. Datos de MotorsCycle Data, en el primer cuatrimestre del año se comercializaron 618,588 unidades, reflejando un crecimiento sostenido. Un mercado dominado por ITALIKA, marca que además ocupa la octava posición en ventas a nivel mundial.

En entrevista, Dirk Biehler, director general de GS Motos, una empresa del Grupo Salinas y que tiene en su portafolio a esta marca, destacó que el mercado mexicano de motocicletas atraviesa una etapa de expansión sostenida.

“Tan sólo el año pasado se comercializaron más de dos millones de motocicletas en el país, cifra que superó las ventas de automóviles. La ventaja de la motocicleta es que permite a las personas no depender del transporte público ni de terceros para desplazarse; el motociclista busca libertad y control sobre su movilidad”, señaló el directivo.

En busca de nuevos mercados

Dirk Biehler agregó que México aún tiene un amplio margen de crecimiento en cuestión de motocicletas si se compara con mercados como Colombia o Brasil, donde la penetración de motocicletas es hasta el doble, mientras que en países asiáticos como Vietnam, Indonesia e India el uso de estos vehículos es varias veces superior.

Actualmente, la empresa cuenta con una capacidad instalada superior a 1.6 millones de unidades anuales en sus plantas de ensamble de Guadalajara y Toluca —esta última considerada la más grande del continente americano—, infraestructura que le permite atender la creciente demanda y preparar su expansión hacia nuevos mercados.

“Por ahora operamos en México, Guatemala y Honduras, pero estamos iniciando el proceso para llevar nuestra marca ITALIKA a al menos ocho países de América Latina a través de distribuidores, apalancándonos en la producción de nuestras plantas”, explicó.

Para fortalecer este objetivo, la compañía planea expandir 30 por ciento su red de distribuidores durante este año. Además, 2026 será el periodo con más lanzamientos de producto en su historia, con nuevas plataformas y modelos diseñados para responder a la evolución de las necesidades de movilidad de los usuarios mexicanos.

Dirk Biehler, Dirk Biehler, director general de GS Motos.

Oportunidades en movilidad y electromovilidad

Para el directivo, las oportunidades de crecimiento del sector siguen siendo significativas gracias a factores como la demanda de movilidad asequible, el crecimiento demográfico y la relevancia del trabajo independiente e informal en el país.

En cuanto a proyectos de electromovilidad, resaltó que sus productos se utilizan especialmente en reparto y flotillas corporativas. Un ejemplo es Banco Azteca, que emplea motocicletas eléctricas como parte de su estrategia de cero emisiones.

Aunque reconoció que las motocicletas representan un medio de transporte con bajo consumo de combustible y menores emisiones respecto a otros vehículos, adelantó que la compañía trabaja para cumplir con futuras regulaciones orientadas a reducir aún más el impacto ambiental.

Seguridad vial, una prioridad

El acelerado crecimiento del parque vehicular de motocicletas también ha puesto sobre la mesa desafíos relacionados con la seguridad vial. Ante ello, Biehler aseguró que la empresa ha asumido un papel activo en la capacitación de conductores.

“A través de nuestra división de Cultura Vial hemos capacitado a más de 100 mil mexicanos en conducción segura, conocimientos teóricos y preparación para exámenes prácticos de manejo. Estamos convencidos de que la motocicleta debe ser parte de la solución a los problemas de movilidad y congestionamiento urbano, pero siempre acompañada de responsabilidad, uso de casco, equipo de protección y cultura vial”, puntualizó Dirk Biehler, director general de GS Motos.