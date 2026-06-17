Wall Street opera mixto antes de conocer la decisión de política monetaria la Fed: ¿Cómo abre HOY?

Las negociaciones de renta variable en Estados Unidos operan de manera mixta, mientras los operadores se preparan para conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, la cual será la primera encabezada por Kevin Warsh como presidente del ente monetario.

Así, el Nasdaq registra una baja de 0.31 por ciento, en los 26 mil 334.08 enteros, seguido por el S&P 500 que resta 0.04 por ciento, con 7 mil 507.55 puntos, mientras que el Dow Jones sube 0.29 por ciento a 52 mil 152.70 unidades.

Por su parte, los movimientos del lado de Europa colocan al CAC 40 de Francia con 0.17 por ciento menos, en los 8 mil 431.45 enteros, mientras que los incrementos son de 1.16 por ciento, en las 19 mil 385.47 unidades para el IBEX 35 de España, el FTSE 100 de Londres suma 0.05 por ciento, a 10 mil 501.76 puntos y el DAX en Alemania con 0.01 por ciento más, ronda en las 24 mil 920.78 unidades.

Asimismo, el mercado local abre con incrementos de 0.36 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 68 mil 730.16 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.49 por ciento, en un nivel de mil 382.33 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan avances de 1.84 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 77.45 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 80.28 billetes verdes por unidad, sube 1.67 por ciento.

“Los precios del crudo encuentran soporte ante las expectativas de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán permita normalizar gradualmente los flujos energéticos globales.

Los mercados seguirán de cerca la firma formal del memorándum prevista para esta semana y el posible restablecimiento de operaciones en el Estrecho de Ormuz”, detallaron analistas de Actinver.