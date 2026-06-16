Peso ‘zarpa’ en el ‘optimismo’ por reapertura del Estrecho de Ormuz

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este martes 16 de junio.

El peso mexicano extiende sus ganancias ante el dólar, aunque persiste la cautela entre los inversionistas por la reapertura del Estrecho de Ormuz y el acuerdo que EU e Irán firmarán el viernes 19 de junio.

La reunión se llevará a cabo en Suiza y aún no está confirmada la presencia del presidente Donald Trump, que se encuentra en Europa por la cumbre del G-7.

El acuerdo entre EU e Irán, que deberá finalizarse 60 días después de la firma del 19 de junio, ‘tiró’ los precios del petróleo ante la expectativa de que millones de barriles que quedaron atrapados en el Estrecho de Ormuz por fin podrán ser exportados.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar HOY?

El peso se aprecia apenas 0.01 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.21 unidades, 1 centavo menos con respecto al cierre del lunes 15 de junio.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.60 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.61 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.43 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.95 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el peso colombiano con 1.25 por ciento; el peso chileno con 0.69 por ciento; el florín húngaro con 0.50 por ciento; el won surcoreano con 0.43 por ciento, y la corona noruega con 0.35 por ciento.

Las divisas que más se deprecian este martes son el ringgit de Malasia con 0.46 por ciento; el real brasileño con 0.30 por ciento; el shekel israelí con 0.27 por ciento; el dólar canadiense con 0.16 por ciento, y el peso argentino con 0.07 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg