Paz en Medio Oriente ‘serena’ al peso: ¿Cuánto gana al dólar HOY 15 de junio?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 15 de junio.

El peso mexicano inicia la semana con ganancias ante el dólar gracias a un mayor apetito por los riesgos fomentado por el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán el fin de semana.

Donald Trump dijo que como parte del acuerdo, Estados Unidos levantará el bloqueo que impuso sobre los puertos de Irán. Agregó que el Estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios del petróleo, por fin será reabierto.

La firma oficial del acuerdo de paz entre EU e Irán será firmado el próximo viernes 19 de junio en Suiza adelantó Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán.

Así está el tipo de cambio este lunes

El peso se aprecia 0.16 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.20 unidades, 3 centavos menos con respecto al cierre del viernes 12 de junio.

“A pesar de que hay mayor apetito por riesgo en los mercados, persiste la cautela, pues el acuerdo implica un periodo de 60 días en el que ambos países negociarán detalles del acuerdo final, incluyendo ‘asuntos nucleares’ y la eliminación de sanciones a Irán”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.60 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.61 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.44 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.03 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están la corona sueca con 0.98 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.94 por ciento; el florín húngaro con 0.89 por ciento; el rand sudafricano con 0.70 por ciento, y el peso chileno con 0.62 por ciento.