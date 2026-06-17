Sheinbaum propone discutir restricción de celulares en niños: ‘Hay que jugar a la matatena y resorte’

La presidenta Sheinbaum dijo que se contempla abrir la discusión sobre el uso de celulares en niños y adolescentes.

¿México se sumará a las restricciones contra celulares y redes sociales? La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que analiza la posibilidad de imponer medidas para evitar que los niños y adolescentes pasen mucho tiempo viendo la pantalla de celulares y tabletas electrónicas.

“Estamos viendo el uso de la pantalla en niños y jóvenes porque tiene consecuencias en la salud y en la socialización. Hay muchísimos estudios que muestran cómo la ansiedad en los jóvenes tiene que ver con el apego a la pantalla”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum incluso recomendó que regresen los juegos de antes como la matatena, canicas y resorte, que fomentaban la socialización entre los pequeños para prevenir ansiedad y afectaciones en el sueño.

“Hay que regresar a jugar resorte, matatena, canicas, avión, cuerda, memoria, el aro. Uy yo era buenísima en resorte. Hay que recuperar juegos tradicionales que generen una convivencia distinta en las escuelas”, agregó la mandataria.

¿Qué sabemos de las propuestas para restringir celulares en México?

El Congreso de la Ciudad de México recientemente aprobó reformas para regular los celulares en las escuelas. Se hicieron cambios a la Ley de Educación para el uso responsable de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en colegios públicos y privados.

La modificación es, principalmente, para planteles de nivel básico, es decir, primaria y secundaria. Por esa razón, los estudiantes no podrán utilizar los celulares en el horario de clases, salvo en casos especiales.

Los diputados del Congreso de la CDMX argumentaron que el uso excesivo de los dispositivos móviles y redes sociales en menores afecta al rendimiento académico, la atención en la clase y la convivencia.

“Es algo que tenemos que discutir socialmente, en otros países del mundo ya lo consideran como una adicción. La mayoría de los padres de familia están de acuerdo en que no se usen los celulares, en primarias al menos”, recalcó la presidenta Sheinbaum.

Esto sabemos de las restricciones a redes sociales en el mundo

Reino Unido se sumará a Australia, Indonesia y Malasia, al ser los países pioneros en prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

La medida del Gobierno británico, que considera que ha tomado “la decisión correcta” para proteger a los niños de los peligros en línea, afectará a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Aunque todavía son pocos los países que han prohibido el acceso a las redes sociales a los menores de 16, otros como España, Andorra, Noruega y Nueva Zelanda han anunciado ya su intención de hacer lo mismo.

Y con iniciativas parecidas, aunque no siempre con el límite de 16 años, también planean prohibir o limitar el acceso de los menores a las redes en Francia, Dinamarca, Grecia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Chipre y Eslovaquia.

*Con información de EFE