Milena Quiroga fortalece seguridad en La Paz con la ‘receta Sheinbaum’: prevención y policía cercana

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó que la seguridad en el municipio se está construyendo con un modelo integral que combina prevención, proximidad policial, análisis de datos, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de la Policía Municipal, en sintonía con la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El modelo local parte de una premisa clara: la seguridad no se resuelve con una sola acción, sino con presencia territorial, respuesta rápida, atención a las causas y mejores capacidades institucionales. Por eso, La Paz opera una estrategia de proximidad por cuadrantes, con la ciudad organizada en 29 cuadrantes de seguridad y 9 sectores, incluido un corredor turístico. Esto permite patrullajes focalizados, reducción en tiempos de respuesta, mayor cercanía con la ciudadanía y mejor atención a zonas comerciales y puntos de mayor movilidad.

Milena Quiroga subrayó que esta estrategia se ha reforzado con las Bases de Operaciones Mixtas, activas desde abril de 2025, mediante operativos coordinados con instituciones de seguridad para inhibir delitos, realizar recorridos preventivos y atender sectores con mayor incidencia. A ello se suman reuniones mensuales con comandantes de sectores y delegaciones para revisar datos, evaluar resultados y ajustar acciones con base en evidencia.

La alcaldesa señaló que el fortalecimiento policial también ha sido una prioridad. Durante su administración se han adquirido nuevas patrullas, motocicletas, cuatrimotos, bicicletas para Policía Turística, grúas y unidades especializadas, con inversiones provenientes de FORTAMUN y recursos propios. La lógica, dijo, es sencilla: para exigir resultados, primero hay que cuidar, equipar y profesionalizar a quienes cuidan a la población.

“Hemos demostrado que cuando hay voluntad y hay compromiso, los resultados se ven. Dignificamos su salario, cada año otorgamos más equipamiento y uniformes dignos; capacitaciones, certificaciones, atención y procesos transparentes. Con esto confirmamos que hay un antes y un después en la policía de La Paz”

Uno de los avances más relevantes es la creación de la Unidad de Género, con 12 Unidades Violeta y 85 elementos policiales capacitados como enlaces de género, desplegados en los sectores de la ciudad para atender, prevenir y visibilizar la violencia contra mujeres, niñas y niños. Esta acción permite contar con mejores datos, mejorar la respuesta institucional y evitar que la violencia familiar o de género quede fuera del radar de las autoridades.

La Paz también implementó desde 2021 el modelo de Justicia Cívica, orientado a atender faltas administrativas, conflictos vecinales e infracciones de manera más ágil, para prevenir que problemas cotidianos escalen a delitos o violencia. Además, desde la Mesa de Seguridad Regional se impulsó la reforma para que el robo a casa habitación se persiga de oficio, fortaleciendo la respuesta penal ante uno de los delitos que más afectan a las familias.

Milena Quiroga afirmó que estas acciones reflejan la alineación de La Paz con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea atender las causas de la violencia, fortalecer instituciones, usar inteligencia e investigación y garantizar coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“En La Paz, sí estamos construyendo seguridad con comunidad, datos, coordinación y resultados. La seguridad se cuida en la calle, en la familia, en las colonias y también con instituciones fuertes”, expresó.

Con este modelo, La Paz muestra que los municipios pueden ser parte central de la construcción de paz en México. Su experiencia tiene potencial para replicarse en otros municipios de Baja California Sur y del país que buscan fortalecer la prevención, mejorar la confianza ciudadana y profesionalizar sus cuerpos de seguridad.