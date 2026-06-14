‘Fue aterrador’: Un pasajero saltó del helicóptero antes de estrellarse en accidente de Oliver Tree, dice testigo

Un accidente aéreo en Río de Janeiro terminó con la vida de seis personas tras la colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. Entre las víctimas se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi (Gaspar Prim Díaz).

Oliver Tree falleció en choque de dos helicópteros en Brasil, los cuales además causaron un incendio en un terreno utilizado como estacionamiento de vehículos eléctricos.

Mientras las autoridades brasileñas investigan las causas del siniestro, testimonios de testigos y videos difundidos por medios locales han permitido reconstruir cómo ocurrió la tragedia.

Los bomberos atendieron un enorme incendio causado por el choque aéreo. EFE/ Roberta Durço

¿Cómo ocurrió el accidente de Oliver Tree y Gaspi en Río de Janeiro?

De acuerdo con información de las autoridades brasileñas, los dos helicópteros colisionaron en el aire alrededor de las 9:00 horas de este domingo en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

Tras el impacto, ambas aeronaves comenzaron a descender fuera de control. Uno de los helicópteros cayó en un patio repleto de vehículos eléctricos —según el medio local G1, era un terreno de una iglesia abandonada rentada por el fabricante de automóviles BYD — y explotó al tocar tierra.

Las llamas se extendieron rápidamente a los automóviles estacionados, lo que provocó nuevas explosiones y una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

El segundo helicóptero también se precipitó, aunque no se incendió. Según G1, la aeronave terminó invertida y el piloto quedó atrapado entre los restos.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por medios locales muestran el momento en que las aeronaves pierden estabilidad tras la colisión y caen en distintos puntos del terreno. Partes de las estructuras quedaron dispersas en un radio superior a los 100 metros. Incluso una de las secciones de cola terminó sobre la terraza de un edificio cercano.

El concesionario de carros donde se estrellaron dos helicópteros y cayeron al suelo en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio del 2026. (AP foto/Bruna Prado) (Bruna Prado/AP Photo/Bruna Prado)

‘Fue aterrador, totalmente aterrador’: El relato de un testigo

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Fernandes de Freitas, trabajador de un taller de neumáticos cercano al lugar del accidente.

El hombre relató que observó uno de los helicópteros envuelto en llamas antes de que se estrellara: “Fue aterrador, totalmente aterrador”, declaró el testigo, citado por AP.

De acuerdo con su versión, también alcanzó a ver que una persona saltó desde una de las aeronaves antes del impacto final. Las autoridades no han proporcionado información adicional sobre esa observación ni han confirmado detalles relacionados con ese hecho.

Fotografía cedida este domingo por Roberta Durço que muestra a un policía militar transportando una maleta recuperada en el lugar donde ocurrió el accidente de dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Roberta Durço

¿Quiénes murieron en el accidente de los helicópteros?

La Policía Civil de Río de Janeiro informó la identificación de los seis muertos en el accidente de dos helicópteros en Brasil.

En el helicóptero matrícula PP-MAC (perteneciente a la empresa Turfik Comércio de Frutas Ltda. según CNN Brasil) viajaban:

Alexandre Souza, piloto.

Oliver Tree Nickell, cantante y productor estadounidense.

Gaspar Prim Díaz (Gaspi), creador de contenido argentino.

Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño.

Lucas Vignale, director argentino de videoclips.

Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, es uno de los creadores de contenido más populares de Argentina. El influencer acumulaba millones de seguidores gracias a sus videos de humor y entrevistas callejeras. En 2025 amplió su proyección internacional al participar en La Velada del Año V, evento organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Gaspi viajaba junto a Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, colaboradores vinculados a distintos proyectos audiovisuales y musicales.

En la segunda aeronave, matrícula PR-DJJ, falleció:

Charles Marsillac, piloto.

Inicialmente, las autoridades indicaron que la identificación de las víctimas enfrentaba dificultades debido al estado de los cuerpos. Sin embargo, posteriormente la Policía Civil divulgó oficialmente los nombres de los fallecidos.

El choque de dos helicópteros en Río de Janeiro deja seis personas muertas. EFE/Roberta Durço (Roberta Durço/EFE)

Oliver Tree se encontraba de gira internacional en Brasil

Oliver Tree, de 32 años, estaba en Brasil como parte de una gira internacional. El intérprete de éxitos como 'Life Goes On’ y 'Miss You’ había ofrecido un concierto multitudinario en São Paulo una semana antes del accidente.

Además, tenía programado iniciar la etapa europea de su gira el próximo 1 de julio en Lisboa, antes de continuar con presentaciones en Madrid, Barcelona e Italia.

Durante los últimos días, el cantante compartió varias publicaciones relacionadas con su estancia en Brasil. Una de ellas mostraba al artista jugando futbol y vistiendo la camiseta de la selección brasileña. También había aparecido en videos junto a creadores de contenido e influencers locales.

Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y millones de seguidores en redes sociales, Oliver Tree se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la música alternativa y pop digital de los últimos años.

Autoridades investigan qué causó el accidente de Oliver Tree y Gaspi

Las causas de la colisión continúan bajo investigación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, señaló que ambos pilotos contaban con “mucha experiencia” y además trabajaban como instructores de aviación.

Las autoridades también informaron que la zona donde ocurrió el accidente dispone de múltiples cámaras de seguridad. Las grabaciones ya fueron puestas a disposición de los peritos encargados de esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

En tanto, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (citada por O Globo) indicó que ambas aeronaves se encontraban en situación regular de aeronavegabilidad al momento del accidente.

Mientras avanzan los trabajos periciales, el choque de los dos helicópteros en Río de Janeiro se mantiene como uno de los accidentes aéreos con mayor impacto mediático de las últimas semanas debido a la presencia de figuras públicas entre las víctimas y a las imágenes captadas durante y después del siniestro.

Con información de AP y EFE.