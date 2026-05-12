Condenan al luchador Cuatrero a casi 13 años de prisión por tentativa de feminicidio

El luchador Cuatrero fue condenado a 12 años y 8 meses de prisión (Foto: IA Gemini).

El luchador Cuatrero fue condenado a doce años y ocho meses de prisión por los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio contra la chilena, también gladiadora, Stephanie Vaquer.

De acuerdo con Quadratín, un juez de la Ciudad de México dictó sentencia contra Rogelio ‘N’ durante una audiencia realizada este martes 12 de mayo.

Las autoridades consideraron que el luchador ya estuvo cerca de dos años en prisión preventiva —desde su vinculación a proceso y hasta un amparo conseguido el año pasado—, por lo que todavía deberá cumplir otros casi once años privado de la libertad.

Hasta el momento, Stephanie Vaquer —quien actualmente trabaja para la empresa estadounidense WWE y había sido campeona mundial hasta WrestleMania 42— no ha emitido declaraciones públicas sobre la resolución judicial.

Esto sabemos sobre el caso contra Cuatrero

Cuatrero fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en marzo de 2023 por hechos presuntamente ocurridos el 2 de marzo de ese mismo año, luego de una denuncia presentada por Stephanie Vaquer por presunta violencia doméstica durante una discusión suscitada tras una función en Aguascalientes.

Según el testimonio de la luchadora, Cuatrero habría intentado estrangularla. Además, en imágenes difundidas en ese entonces en redes sociales, se observaban marcas en el cuello presuntamente derivadas de la agresión.

Inicialmente, el caso fue investigado por el delito de violencia equiparada, aunque eventualmente fue imputado por violencia familiar y tentativa de feminicidio.

En ese momento, la empresa Lucha Libre AAA señaló que se mantendría atenta a las resoluciones de las autoridades “siempre respetuosos de todos los procedimientos que dictan las leyes de nuestro país”.

Por su parte, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) expresó su respaldo a Stephanie Vaquer y pidió respeto para la luchadora mientras continuaba el proceso legal.

“Pedimos a los aficionados y a los medios de comunicación su apoyo y respeto para Stephanie Vaquer en estos difíciles momentos, además de ser prudentes y respetuosos hasta que ella haga las declaraciones públicas que corresponde”, escribió la empresa.

En marzo de 2025, el luchador mexicano obtuvo un amparo que le permitió continuar el proceso en libertad, de acuerdo con información de Reforma.

Desde entonces, Cuatrero —integrante de la Dinastía Dinamita y excompañero de Sansón y Forastero— tuvo la intensión de regresar a las funciones de lucha libre y compartió en redes sociales que había vuelto al trabajo de gimnasio.

“Es importante aclarar que no porta brazalete de localización”, señaló un comunicado difundido por la Dinastía en marzo de 2025. “Seguimos pidiendo respeto para ambas partes involucradas en el proceso legal y reiteramos la importancia de no caer en desinformación”.

En su regreso al ring, el luchador participó en eventos realizados en plazas como Lagos de Moreno, Mazatlán, Puebla, Tijuana, Nezahualcóyotl, Coacalco y un par de alcaldías de la Ciudad de México.

Además, Cuatrero había sido anunciado para participar en la función ‘Olympus’, organizada por Nova Wrestling Entertainment (NWE), que está programada para el próximo 31 de mayo en la Arena San Juan Pantitlán, al oriente de la Ciudad de México.

Sin embargo, la empresa había previsto la situación: “la participación de Cuatrero (...) dependerá de la resolución de su situación jurídica actual en los próximos días”, advirtieron.

En ese sentido, NWE aseguró contar con un luchador de respaldo, aunque no ha sido anunciado: “En caso de existir algún impedimento que imposibilite su participación, NWE garantizará la presencia de un talento de igual nivel para mantener la calidad y el espectáculo que nuestra afición merece”.