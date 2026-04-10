Penta vs. El Hijo del Vikingo en la AAA: ¿Cuándo es la pelea por el Campeonato Intercontinental?

La lucha por el Campeonato Intercontinental de la WWE está programada para este sábado 11 de abril. (Foto: Cuartoscuro/Wikicommons)

¡Qué gran fin de semana! Además del partido entre América y Cruz Azul en el Estadio Banorte, los fanáticos del wrestling tienen una cita en la Ciudad de México: el combate de Penta Zero Miedo contra El Hijo del Vikingo.

No es un encuentro cualquiera: durante la función, el originario de Ecatepec de Morelos defenderá el Campeonato Intercontinental, un título que solo han ostentado los mejores luchadores de la WWE.

La pelea entre El Hijo del Vikingo y Penta también marca la antesala de uno de los eventos de lucha libre más esperados del año: WrestleMania 42, que se realizará el siguiente fin de semana en Las Vegas, donde Zero Miedo competirá.

Penta vs. El Hijo del Vikingo: ¿Cuándo es la pelea por el Campeonato Intercontinental?

¡Empieza el conteo regresivo! El combate entre Penta Zero Miedo y El Hijo del Vikingo está programado para este sábado 11 de abril en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera

El encuentro se fijó durante el capítulo más reciente de Rey de Reyes, celebrado el 14 de marzo en Puebla. Ahí, El Hijo del Vikingo retó a Penta a una lucha por el título de la WWE y, para sorpresa de los asistentes, Zero Miedo apareció en el ring.

Sin temor, el luchador aceptó el desafío: “Como decimos en México, al cliente lo que pida”, dijo. Además, aseguró que no es como Dominik Mysterio e indicó que lo derrotará en el próximo combate.

Campeonato Intercontinental de la WWE: ¿A qué hora ver la pelea de Penta vs. El Hijo del Vikingo?

¡Buenas noticias! La pelea entre Penta y El Hijo del Vikingo no será la única de este sábado, ya que en el evento en la Ciudad de México también participarán otros luchadores.

Las actividades en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera iniciarán a las 7:00 de la noche. Antes del combate por el Campeonato Intercontinental de la WWE, se tiene prevista una coronación y otra lucha.

La cartelera completa para el sábado 11 de abril, anunciada por la AAA, es la siguiente:

“Original” El Grande Americano vs. Octagón Jr.

Coronación de Flammer

Lucha por el Campeonato Intercontinental de la WWE: Penta vs. El Hijo del Vikingo

Todas las peleas se transmitirán por televisión de paga en México a partir de las 8:00 de la noche; además, habrá transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube para otros países.

Penta Zero Miedo en WrestleMania 42: ¿Cuándo es el evento de la WWE?

¡WrestleMania 42 está cerca! El evento de lucha libre se realizará durante dos días la próxima semana: el sábado 18 y el domingo 19 de abril en Las Vegas. En ambas fechas, las actividades comenzarán a las 4:00 de la tarde (tiempo del Centro de México).

Entre los combates más llamativos del sábado se encuentra el de Cody Rhodes, quien defenderá el Campeonato Indiscutible de la WWE contra Randy Orton; mientras que Stephanie Vaquer y Liv Morgan lucharán por el Campeonato Mundial Femenino.

El domingo, CM Punk buscará conservar el Campeonato Mundial de Peso Pesado en un enfrentamiento contra Roman Reigns; además, Penta Zero Miedo se medirá ante tres luchadores más en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental Masculino.