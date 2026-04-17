‘WrestleMania 42′: Fecha, cartelera y dónde ver EN VIVO el evento de la WWE desde México

Penta Zero Miedo defiende el Campeonato Intercontinental en la lucha de escaleras de ‘WrestleMania 42’. (Foto: Wikicommons/ Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

¡Con Penta Zero Miedo y Rey Mysterio! El evento más esperado de la WWE está por comenzar: WrestleMania 42. El espectáculo, que reúne a las estrellas de la lucha libre, se celebra este fin de semana.

La cartelera —que el año pasado estuvo protagonizada por el enfrentamiento entre John Cena vs. Cody Rhodes— no decepciona: hay enfrentamientos titulares, rivalidades de largo plazo y la participación de figuras consolidadas.

Para muestra la pelea estelar del sábado: Cody Rhodes vs. Randy Orton, quienes lucharán por el título indiscutido de la WWE; además hay representación mexicana, ya que Penta Zero Miedo llega para defender el Campeonato Intercontinental.

‘WrestleMania 42’: ¿Cuándo es el evento de la WWE?

El evento se realiza en el Allegiant Stadium de Las Vegas con formato de dos noches consecutivas que inician el sábado 18 de abril. La cartelera incluye combates individuales, luchas en equipo y combates por los títulos.

Fecha : 18 y 19 de abril del 2026.

: 18 y 19 de abril del 2026. Sede: Allegiant Stadium de Las Vegas

Además, WrestleMania 42 contará con la participación de John Cena como anfitrión, luego de su retiro de la lucha libre el diciembre pasado, después de una pelea contra Gunther que perdió.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO ‘WrestleMania 42’?

¡Buenas noticias para los fanáticos del wrestling, el evento más importante de la WWE se comienza a transmitir a las 4:00 de la tarde para México ambos días. Ten cuenta que los combates estelares se podrían dejar al final.

La transmisión de todo el evento corre a cargo de la plataforma en streaming Netflix, en donde se pueden seguir todos los enfrentamientos en vivo, así como el análisis de cada pelea.

Horario : 4:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

: 4:00 de la tarde (tiempo del centro de México) Dónde ver: Netflix

Cartelera de WrestleMania 42: ¿Cuáles son las luchas confirmadas y peleas estelares?

La función presenta una cartelera amplia con combates titulares y rivalidades destacadas. Entre los duelos principales se encuentra el enfrentamiento entre Cody Rhodes y Randy Orton por el campeonato indiscutido de WWE, construido a partir de su relación pasada como mentor y alumno.

Otra pelea relevante es la de Stephanie Vaquer contra Liv Morgan por el campeonato mundial femenino, luego de que Morgan ganara el Royal Rumble y eligiera a su rival tras una serie de confrontaciones previas.

También destacan los siguientes combates confirmados:

CM Punk vs. Roman Reigns por el campeonato mundial de peso pesado

Seth Rollins vs. Gunther

AJ Lee vs. Becky Lynch por el campeonato intercontinental femenino

Sami Zayn vs. Trick Williams por el campeonato de Estados Unidos

Penta vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio en lucha de escaleras por el campeonato intercontinental

Jade Cargill vs. Rhea Ripley por el campeonato femenino de WWE

Jacob Fatu vs. Drew McIntyre en combate no sancionado

Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs. The Usos y LA Knight en lucha de seis hombres

Además, cuatro equipos competirán por el campeonato en parejas femenil en una lucha Fatal 4-Way, mientras que Brock Lesnar enfrentará a Oba Femi en otro de los duelos programados.

Penta Zero Miedo luchará por el campeonato intercontinental en el evento de la WWE. (Foto: Wikimedia Commons/DIego Serrano/IAGemini)

Las rivalidades clave de WrestleMania 42

El combate entre Cody Rhodes y Randy Orton destaca por el trasfondo entre ambos luchadores, quienes compartieron historia dentro del grupo The Legacy. Orton obtuvo la oportunidad titular tras ganar Elimination Chamber.

Orton busca su campeonato mundial número 15, mientras que Rhodes defiende el título tras recuperarlo previamente, en un contexto marcado por la ruptura entre ambos.

En la división femenina, el duelo entre Stephanie Vaquer y Liv Morgan se construye a partir de la victoria de Morgan en Royal Rumble, que le otorgó la oportunidad de disputar el campeonato.