Muere Alejandro ‘El Güero’ Burillo, exdirectivo de Televisa y dueño del Atlante

Alejandro ‘El Güero’ Burillo Azcárraga, quien fuera directivo de Televisa y dueño del equipo de futbol Atlante, murió a los 74 años.

El fallecimiento del exdirectivo deportivo fue confirmado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la organización del Abierto Mexicano de Tenis —el cual impulsó y posicionó de ATP 250 a 500— mediante sus canales oficiales.

El deceso además fue lamentado por los periodistas deportivos José Ramón Fernández y Fernando Schwartz.

“Lo conocí bien y tuvimos muchos encuentros profesionales a lo largo de los años”, expresó el ‘maestro’ de figuras de la televisión deportiva, como David Faitelson y Christian Martinoli.

Schwartz se despidió de Burillo en sus redes sociales: “Duele y mucho. (...) ‘El Güero’ fue un gran guía, amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y futbol grandes historia. Vuela alto, Álex”, expresó.

Alejandro ‘El Güero’ Burillo: ¿Qué hizo el exdirectivo de Televisa?

‘El Güero’ Burillo Azcárraga tuvo participación en muchos momentos clave del futbol nacional. De acuerdo con ESPN, ayudó a la construcción del Centro del Alto Rendimiento (CAR) de la FMF, actual complejo en que entrena la Selección Mexicana y que está avalda por la FIFA.

Durante su paso por la Comisión de Selecciones Nacionales Mexicanas, fue de los encargados de poner al mando a emblemáticos entrenadores como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinović y Manuel Lapuente, además de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, primer proceso mundialista del ‘Vasco’ con el ‘Tri’.

En 1994, Burillo fundó el Centro de Cultura Casa Lamm, un inmueble en la colonia Roma de la Ciudad de México enfocada principalmente en la exposición de las artes visuales que, hasta hoy en día, tiene sus puertas abiertas.

En 1996, el empresario fundó Grupo Pegaso. Para el Mundial de Francia 1998 con su marca de ropa deportiva, Aba Sport, fue de los responsables de la icónica playera que la Selección Mexicana con una reproducción de la Piedra del Sol —popularmente conocida como el ‘Calendario Azteca’—.

En el 2000, ‘El Güero’ vendió su participación en Televisa a su primo, Emilio Azcárraga Jean, y para 2007, realizó la famosa mudanza de Atlante a Cancún, en donde le dio a los ‘Potros de Hierro’ su más reciente título de primera división.

Alejandro Burillo murió este 16 de abril, informó José Ramón Fernández. (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, tras perder los apoyos del gobierno, patrocinadores y la afición local, Burillo se desprendió poco a poco de las acciones atlantistas, hasta que en 2020 se presentó formalmente a Emilio Escalante como el dueño mayoritario del equipo que regresará a la Liga MX el próximo semestre.

En 2019, presentó la construcción del recinto que eventualmente sería la casa del ATP 500 de Acapulco: la Arena GNP Seguros.

Además de ayudar a la expansión de Televisa, Burillo participó en otras empresas e instituciones financieras, como IXE Banco, Laredo National Bank, Telefonica, Movistar, Estadio W y Hotel Ventanas al Paraís.

Durante los últimos años, Burillo Azcárraga estuvo fuera de la escena pública debido a cáncer de piel, de acuerdo con ESPN. Su cuerpo será velado por familiares y amigos en la capital, agrega el portal deportivo.