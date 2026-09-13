Gobierno de Puebla niega retiro de visa americana al gobernador Alejandro Armenta

¿Le quitaron la visa americana al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta? Autoridades estatales desmintieron los rumores acerca de una medida de Estados Unidos en su contra.

A través de un comunicado, el Gobierno de Puebla negó cualquier notificación sobre un supuesto retiro de visa al funcionario de Morena.

El propio Alejandro Armenta mencionó que sus papeles están en orden y no hay notificación sobre el retiro de la visa americana. Además, reiteró que su atención “está en lo más importante: trabajar todos los días por amor a Puebla y servir con mucho ánimo a las y los poblanos.”

La administración estatal señaló que el otorgamiento o el retiro de este documento corresponde únicamente a la política interna de las autoridades de Estados Unidos.

“El Gobierno del Estado mantiene un trabajo permanente de cercanía y acompañamiento a la comunidad migrante de Puebla en las principales ciudades de la Unión Americana. Cualquier determinación en este rubro, no impacta el trabajo permanente que el Gobierno del Estado de Puebla lleva a cabo a favor de la comunidad migrante ni de sus familias”, sentenció.

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