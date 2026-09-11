Citlalli Hernández rechaza pleito con Ariadna Montiel, presidenta de Morena: ‘Somos como roomies’

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, rechazó este viernes 11 de septiembre que exista un conflicto o un “pleito a muerte” con Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, como fue señalado por columnistas.

Hernández calificó esas versiones como “alejadas de la realidad” y aseguró que ambas mantienen una relación de coordinación y comunicación permanente, además de coincidir en buena parte sobre el movimiento.

“Hay columnas que están más cerca de la ficción que de la realidad y una las pasa por alto, pero bueno, vale la pena aclararlo”, señaló.

¿Cómo es la relación de Citlalli Hernández con Ariadna Montiel?

Al ser cuestionada sobre si ambas funcionarias están trabajando juntas, Citlalli Hernández respondió que sí y destacó la cercanía que mantienen debido a sus responsabilidades dentro de Morena.

“Estamos trabajando juntas. Lo decía Ariadna Montiel en alguna de las plenarias con los diputados y senadores de Morena: prácticamente somos hasta como roomies”, afirmó.

Explicó que ambas mantienen comunicación constante durante el día, al tiempo que desarrollan tareas distintas pero coordinadas. “Despertamos y hablamos, acabamos el día en reuniones, estamos en una permanente comunicación, evidentemente con distintas tareas, con tareas muy coordinadas, y así vamos a seguir”, agregó.

La funcionaria sostuvo que tiene “muchas más coincidencias” con Ariadna Montiel y recordó que, durante su etapa como secretaria general de Morena, también tuvo diferencias con Mario Delgado, entonces dirigente del partido, sin que esto impidiera que ambos formaran un equipo de trabajo.

“Con Mario tenía yo más puntos de vista encontrados y la realidad es que hicimos un gran equipo, dimos grandes resultados”, comentó.

‘Es absolutamente falso’ que exista confrontación con Ariadna Montiel: Citlalli Hernández

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena insistió en que es falso que exista una confrontación con la presidenta del partido y consideró que este tipo de versiones pueden generar percepciones equivocadas sobre la relación entre ambas.

“Absolutamente falso. Hay total comunicación, coordinación, mucha coincidencia y, bueno, tenemos claras nuestras responsabilidades y pues estamos prácticamente iniciando nuestra ruta rumbo al 2027”, sostuvo.

La secretaria de Gobernación consideró que detrás de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento podría existir la intención de confrontarlas. “Me parece que seguramente hay ánimo de alguien de confrontarnos”, dijo.

Aseguró que desde que ambas comenzaron a compartir distintas responsabilidades dentro del partido han logrado entenderse y trabajar de manera coordinada.

“Desde el primer momento en el que ambas compartimos diversas responsabilidades en el partido, nos entendemos bien. Tenemos una visión muy similar del movimiento y estamos en permanente coordinación y comunicación”, afirmó.

Finalmente, Hernández dijo desconocer de dónde proviene la intención de generar una percepción de confrontación y subrayó que ambas tienen claro el papel que desempeñan de cara al próximo proceso electoral.

“Yo pienso que ambas tenemos muy claro que conducimos parte de un proceso fundamental para el partido, en las mejores condiciones organizativas, de unidad, para un buen próximo proceso electoral”, concluyó.