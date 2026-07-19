Citlalli Hernández responde a insultos del hijo de Calderón: ‘tu padre es el ser menos querido de México’

Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente Felipe Calderón, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum asista a la clausura del Mundial 2026. Citlalli Hernández le respondió.

Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se enfrascó en una disputa a ‘tuitazos’ con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, debido a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de acudir al final del Mundial 2026.

El pleito entre ambos personajes de la política mexicana comenzó cuando Luis Felipe Calderón afirmó que a Sheinbaum “se le hizo fifí ir a la inauguración del mundial” en México, pero no a la clausura de la Copa del Mundo de este 19 de julio.

“No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla, eh!”, escribió desde su cuenta de X.

‘Tu padre es el ser menos querido de México’: Citlalli Hernández

Citlalli Hernández contestó el mensaje del abogado de 27 años y explicó: “La presidenta no va a Nueva York como espectadora de un juego, asiste como Jefa de Estado y como coanfitriona del Mundial”.

“Tu padre es el ser menos querido en México, quizás por eso su abuso de alcohol. No debe ser fácil cargar en su conciencia haber ensangrentado a nuestro país, haber sido presidente, pactar con un cártel y ser el más odiado”, añadió Hernández.

Como respuesta, Luis Felipe Calderón dijo en un largo mensaje que Claudia Sheinbaum es la primera jefa de estado que no asiste a la inauguración del mundial en su país desde 1938.

“La que le tiene miedo a la rechifla es ella (por eso no fue al partido inaugural), no mi familia; como prueba de ello está la ovación que se llevó mi padre cuando asistió a inaugurar los panamericanos de Guadalajara 2011″, escribió.

Sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón, el abogado presumió la trayectoria académica de su padre, pues mencionó que cuenta con una licenciatura en derecho y dos maestrías en el ITAM y en Harvard.

“Pregúntale a cualquier médico: es clínicamente imposible que esos logros correspondan a alguien con un problema de abuso de sustancias“, apuntó.

Luis Felipe Calderón aseguró que su padre fue “el único presidente que tuvo el valor para enfrentar al crimen organizado”, llamó a la morenista “borrega de la calumnia” e hizo insinuaciones sobre su peso.

“Para variar: todos sabemos que si alguien tiene un vicio, es usted, pero por educación, no voy a decir cuál es; ya con observarla es suficiente. Tan fuerte ha sido su vicio que tuvo dificultades para terminar la carrera y por ello no tiene cédula profesional”, publicó Luis Felipe Calderón.

Sheinbaum explica por qué acude a la final del Mundial

La presidenta Sheinbaum defendió su asistencia al partido final del Mundial 2026, con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Donald Trump y Mark Carney a través de un video en redes sociales.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres (líderes de los) países que fuimos sedes en esta Copa del Mundo. Además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana”, aseveró.