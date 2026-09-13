‘El Canguro’ ya no saltará: Detienen en Jalisco a Ángel ‘N’, operador del Chapo Isidro

Autoridades de México y EU ubicaron en Zapopan a ‘Canguro’, presunto operador logístico del Cártel Beltrán Leyva para el tráfico de drogas. (Gabinete de seguridad).

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y otras autoridades federales detuvieron en Jalisco a Ángel “N”, alias “Canguro”, señalado como presunto integrante del Cártel Beltrán Leyva, en su facción Chapo Isidro.

Durante el operativo fueron aseguradas una pistola, seis cartuchos, 50 dosis de metanfetamina, 15 pastillas de fentanilo y dinero en efectivo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las autoridades, el intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos permitió identificar que Ángel “N” presuntamente se desempeñaba como operador logístico y coordinador de la distribución y venta de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos.

Las investigaciones permitieron establecer que el presunto integrante del grupo criminal se encontraba en el municipio de Zapopan, por lo que las instituciones de seguridad implementaron un operativo coordinado que derivó en su detención.

Según las indagatorias, “El Canguro” estaría relacionado con el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como con actividades logísticas para su distribución en ese país.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación.

El Gabinete de Seguridad señaló que la detención forma parte de la estrategia conjunta de la Marina, la FGR y las instituciones que lo integran para combatir el tráfico de drogas y afirmó que se suma a acciones contra las redes logísticas de grupos criminales.