¿Cuándo se estrena ‘Resident Evil’? Lo que debes saber de la película del director de ‘La hora de la desaparición’

Estos son todos los detalles sobre la nueva película de 'Resident Evil', creada por el director Zach Cregger. (Foto: Sony Pictures/IAGemini)

¡Bienvenidos a Raccoon City! Después de varios intentos por llevar nuevamente el universo de los videojuegos de Resident Evil a la pantalla grande, los zombis están de regreso. La nueva cinta es dirigida por Zach Cregger, responsable de La hora de la desaparición (2025) y Barbarian (2022).

“Me encantan estos juegos. Y nunca he visto una película de Resident Evil que se vea y se sienta como se sienten los videojuegos. Sé que es algo que puedo hacer porque los he jugado durante muchísimo tiempo”, dijo el director Zach Cregger en entrevista con EFE.

Después del éxito de La hora de la desaparición, película que recaudó 270 millones de dólares y que incluso le dio a Amy Madigan el Óscar a mejor actriz de reparto, Cregger decidió hacer la versión de Resident Evil que le gustaría ver como aficionado del terror.

La nueva película de 'Resident Evil' sigue a Bryan, un hombre que intenta descubrir qué pasa a su alrededor cuando los muertos se levantan. (Foto: SonyPictures)

¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘Resident Evil’ en México?

La nueva película titulada Resident Evil: Noche Cero llegará a los cines de México el miércoles 16 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información de Sony Pictures México.

La cinta tiene exhibiciones en salas de Cinépolis y Cinemex, con funciones tanto dobladas como subtituladas en distintas ciudades del país.

Reparto de la nueva película de ‘Resident Evil’

La nueva película de terror cuenta con un elenco encabezado por Austin Abrams, quien interpreta a Bryan, el protagonista de la historia. El reparto oficial también incluye a Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser.

Austin Abrams como Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en medio del brote.

como Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en medio del brote. Zach Cherry , quien forma parte del elenco principal.

, quien forma parte del elenco principal. Kali Reis , integrante del reparto de la nueva adaptación.

, integrante del reparto de la nueva adaptación. Paul Walter Hauser, quien completa el elenco principal anunciado por Sony Pictures.

A diferencia de adaptaciones anteriores, la producción presenta a un protagonista común, no a un soldado preparado o a una mujer con poderes desarrollados a consecuencia de una infección por el virus.

'Resident Evil' presenta diferentes guiños a los videojuegos de la saga de terror. (Foto: Sony Pictures)

¿De qué trata la nueva película de ‘Resident Evil’?

En Resident Evil, Bryan (Austin Abrams) es un mensajero médico encargado de transportar un órgano hasta Raccoon City. Lo que comienza como una entrega más termina convirtiéndose en una carrera por sobrevivir cuando descubre que algo extraño está ocurriendo y que algunas personas se han vuelto violentas.

En los videojuegos, el universo de Resident Evil gira alrededor de experimentos con armas biológicas y brotes que convierten a las personas en criaturas violentas.

“Esta idea de una empresa tecnológica que provoca un brote porque intenta ganar dinero y lo arruina todo está ocurriendo ahora mismo. Creo que todos estamos viviendo en un mundo que está siendo destruido por personas por dinero, y nadie pidió que esto ocurriera; simplemente tenemos que lidiar con ello”, denuncia Zach Cregger.

En medio de ese mundo egoísta, Bryan representa una excepción, de acuerdo con Austin Abrams, pues decide continuar con su misión pese al peligro que representa.

“Podría olvidarse de todo y decir: ‘No voy a hacerlo. Voy a preocuparme solamente por mí mismo’. Pero no lo hace; siente que necesita entregar ese órgano para ayudar a quienquiera que esté ahí afuera y lo necesite”, argumenta el actor, de 30 años.

La nueva cinta representa además un reto importante para el director, especialmente por las expectativas de los seguidores de una franquicia que ha vendido más de 200 millones de videojuegos.

“Es una película muy desafiante para mí. Estoy utilizando ciertas cosas que he hecho en otras películas, pero hubo desafíos a los que nunca antes me había enfrentado (...) La escala de la película es muchísimo mayor que la de mis otras cintas”, desarrolla el también director de ‘Barbarian’ (2022).

Para Abrams y Cregger, una de las claves para conectar con el público consiste en hacer una película que disfruten ellos mismos, con la esperanza de que esa pasión también llegue a los espectadores.

Guiños del tráiler de ‘Resident Evil’ a los videojuegos

Una de las promesas de Zach Cregger es recuperar parte de la atmósfera de los populares videojuegos de Resident Evil, algo que los seguidores pueden comenzar a identificar desde el tráiler.

Uno de los principales guiños está en la manera en que se presenta el brote: la población civil desconoce qué está ocurriendo y Bryan debe enfrentarse al caos sin tener experiencia para combatir a las criaturas que aparecen en su camino.

El protagonista incluso tiene problemas para utilizar correctamente las armas, un detalle que lo diferencia de los héroes tradicionales de las películas de acción y que refuerza la idea de que se trata de una persona común intentando sobrevivir.

En una de las escenas del adelanto aparece una cabaña, donde Bryan encuentra armas y posteriormente debe buscar munición. Este elemento recuerda al sistema de recursos de los videojuegos, donde administrar las balas puede convertirse en la diferencia para poder sobrevivir... o no.

Otro de los guiños más evidentes aparece en una habitación donde se encuentra una máquina de escribir, uno de los objetos más reconocibles de los primeros juegos de Resident Evil. En la saga, estos dispositivos funcionan como puntos para guardar el progreso, por lo que su presencia en la película es un homenaje directo.