Eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ HOY 13 de septiembre: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala?

Cinco habitantes enfrentan el voto del público en 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La Casa de los Famosos México 2026 llega este domingo a una nueva gala de eliminación, en una noche que se define a otro habitante que deja la competencia.

La jornada llega tras la conformación de la placa tras las nominaciones y el duelo de salvación, por lo que a continuación te damos todos los detalles de cómo llega la competencia a este domingo.

Horario y transmisión: ¿A qué hora y dónde ver la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ HOY?

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México se realiza este domingo 13 de septiembre de 2026 y comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La emisión estará disponible en TV abierta mediante Las Estrellas, y en streaming por ViX Premium, plataforma que ofrece acceso 24/7 a las cámaras del reality show, además de las pre y post galas con Wendy Guevara media hora antes y después de los eventos principales.

Programa : gala de eliminación de La Casa de los Famosos

: gala de eliminación de Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026

domingo 13 de septiembre de 2026 Hora: 20:30 horas, tiempo del centro de México

20:30 horas, tiempo del centro de México Televisión abierta: Las Estrellas

Las Estrellas Streaming: ViX Premium

¿Quiénes son los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’?

La placa quedó integrada por Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa y Brianda Deyanara, después de que Yahir obtuviera la salvación en la gala del 11 de septiembre.

El duelo por la salvación de esta semana enfrentó a Brianda, Yahir y Mariana. La dinámica consistió en realizar 10 lanzamientos de una pelota hacia una mesa con orificios y distintos puntajes. El habitante con la mayor cantidad de puntos era quien obtendría la salvación.

Yahir ganó el reto y recibió la oportunidad de sacar a un habitante de la placa. El cantante decidió utilizar el beneficio para salvarse a sí mismo, por lo que salió de la lista de nominados y los otros cinco permanecieron en riesgo de eliminación.

¿Cómo votar para salvar a un habitante en ‘La Casa de los Famosos México’?

Debes tener en cuenta que el voto en La Casa de los Famosos México, el público vota para salvar, no para eliminar. El apoyo se emite desde el sitio oficial del programa, en el apartado “VOTA”.

Los votos únicamente se pueden emitir durante los periodos habilitados por la producción, que constan principalmente de las galas principales, además de los programas previos y posteriores con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

También es posible ingresar a las votaciones mediante el código QR que aparece durante las transmisiones en vivo de las galas. Una vez dentro, se selecciona al habitante que se quiere apoyar y se confirma el voto.

Los usuarios que cuentan con una suscripción a ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos por día cuando las votaciones están abiertas.

Los domingos, la ventana de votación se mantiene abierta desde el inicio de la pregala hasta que la conductora principal, Galilea Montijo, cierra las votaciones al aire. De acuerdo con la producción, los resultados tienen fe y legalidad ante un notario público.