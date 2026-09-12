De Los Tigres del Norte a Paty Cantú: Todos los conciertos gratis en la CDMX el 15 de septiembre

Los Tigres del Norte serán parte de la cartelera de la alcaldía Venustiano Carranza para los festejos del 15 de septiembre [Fotografía. Cuartoscuro]

Llegaron los festejos que ponen a los mexicanos a pegar el grito en el cielo, y nada mejor que acompañarlos con música. Las celebraciones por el Grito de Independencia de 2026 llevarán conciertos gratuitos para este 15 de septiembre en las 16 alcaldías de la CDMX, con carteleras que incluyen desde agrupaciones del regional mexicano, como Los Tigres del Norte y Calibre 50, hasta artistas de pop, como Paty Cantú y Aleks Syntek.

Las fiestas patrias se celebrarán en distintos puntos de la capital con música, verbenas, espectáculos y bailes tradicionales para conmemorar el 216.º aniversario del inicio de la Independencia de México. Cada demarcación tendrá su propio programa, con actividades que comenzarán entre la tarde y la noche.

Aunque, sin duda, uno de los conciertos más esperados de la noche mexicana será el del Zócalo de la CDMX, donde Intocable encabezará el programa musical y pondrá al público a cantar ¿Y todo para qué? a todo pulmón.

¿Qué artistas importantes darán conciertos gratis el 15 de septiembre?

Entre las carteleras más destacadas se encuentra la de Venustiano Carranza, donde los Tigres del Norte, los “Jefes de jefes”, encabezan la celebración, acompañados por Maelo Ruiz y La Original Sonora Dinamita.

El regional mexicano también tendrá presencia en Tlalpan, con Calibre 50 y Luis Antonio López, “El Mimoso”, mientras que Pancho Barraza promete hacernos llorar como chiquillos con su presentación durante los festejos de Iztapalapa.

La salsa llegará a Milpa Alta con el puertorriqueño Víctor Manuelle, mientras que Jerry Rivera estará en Azcapotzalco junto con Maelo Ruiz. Para quienes prefieran el pop, “afortunadamente”, Paty Cantú estará en los festejos de Miguel Hidalgo, junto con Los Yaguarú y Embajadores de la Cumbia Dinamita.

¿Cuál es la cartelera de conciertos por alcaldía en CDMX?

Los programas musicales programados para este 15 de septiembre comenzarán en algunas alcaldías de la CDMX desde las 12:00 horas. Acá te dejamos el listado completo de las presentaciones que se realizarán en la capital del país:

En algunas demarcaciones también habrá actividades culturales antes de los conciertos. Álvaro Obregón, por ejemplo, tendrá ballet folclórico, danzón, salsa y mariachi antes de las presentaciones de La Original Sonora Dinamita y el 90’s Pop Tour.

¿Quién se presentará en el Zócalo el 15 de septiembre?

¿Cómo le haré... para decirle que quiero ir al Zócalo? Si la cartelera musical de las alcaldías no termina por convencerte, todavía queda la celebración en el primer cuadro de la capital, donde Intocable encabezará el programa musical tras el Grito de Independencia, que estará a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el Zócalo también se contempla la participación de José Alfredo Jiménez Medel, nieto de José Alfredo Jiménez, como parte de la conmemoración del centenario del natalicio del compositor, además de Legado de Grandeza y los tres ganadores del concurso México Canta.

Las actividades también incluyen agrupaciones musicales de las Fuerzas Armadas, entre ellas el Mariachi de la Guardia Nacional, un grupo de la Armada de México y el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre salsa, cumbia, pop, rock y regional mexicano, la CDMX tendrá opciones de sobra para celebrar la noche mexicana el próximo 15 de septiembre, ya sea en alguna de las 16 alcaldías o en el Zócalo, donde la música dará paso al tradicional grito de “¡Viva México!”.