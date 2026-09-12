Atacan a balazos helicóptero de Seguridad Pública en Chihuahua; hay un agente herido (VIDEO)

La aeronave recibió varios impactos durante un sobrevuelo de vigilancia en la zona de Coyame-Ojinaga.

Una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua fue atacada a balazos este sábado 12 de septiembre mientras realizaba labores de vigilancia en la región de Coyame-Ojinaga. Un agente que viajaba a bordo resultó herido.

De acuerdo con la corporación, el elemento se desempeñaba como observador aéreo y recibió un impacto de arma de fuego durante la agresión. Tras el ataque fue trasladado a un hospital de la ciudad de Chihuahua para recibir atención médica especializada.

La SSPE informó que el agente se encontraba consciente y estable después de ser atendido, mientras que el resto de los tripulantes de la aeronave resultaron ilesos.

El ataque ocurrió mientras la aeronave realizaba labores de vigilancia en la zona rural que comprende los municipios de Coyame y Ojinaga, en Chihuahua.

Según los reportes disponibles, civiles armados dispararon contra el helicóptero durante el sobrevuelo. La aeronave recibió varios impactos de arma de fuego, por lo que la tripulación tuvo que regresar a la ciudad de Chihuahua.

El helicóptero fue utilizado para trasladar al agente lesionado hasta la capital del estado, donde posteriormente recibió atención médica en un hospital.

SSPE Chihuahua despliega operativo tras ataque a helicóptero

Después de la agresión, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó un operativo en la región de Coyame-Ojinaga para reforzar la vigilancia y dar seguimiento a la localización de los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por el ataque. Las autoridades mantienen las acciones de seguridad en la zona mientras avanzan las investigaciones.

La agresión también dejó daños visibles en la aeronave, que presentó varios impactos de bala tras el ataque.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el tipo de arma fue utilizada en la agresión. Algunas versiones periodísticas mencionan de manera preliminar un posible fusil calibre .50, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.