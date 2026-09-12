Entierran 117 restos de cuerpos en fosa de Ciudad Juárez: ‘El destino es temporal’, afirma perito

Detrás de cada cuerpo inhumado permanece abierta una investigación y la posibilidad de que, incluso años después, una identificación permita ponerle nombre y devolverlo a sus familiares. (EFE).

El drama de las personas que mueren sin recuperar su identidad o sin que sus familias puedan encontrarlas continúa en Ciudad Juárez, donde autoridades forenses realizaron la inhumación de 117 cuerpos que permanecían sin identificar o reclamar, mientras que alrededor de 560 personas han recibido este destino durante el actual gobierno del estado de Chihuahua.

Los restos corresponden a personas fallecidas aproximadamente entre 2019 y 2025 y, aunque son trasladados a sepulturas individualizadas, las autoridades consideran su inhumación como un destino que puede ser temporal, pues el objetivo final sigue siendo identificarlos y devolverlos a sus familias.

Héctor Manuel Jacob Hernández, perito coordinador de Ciencias Forenses de Servicios Periciales en la Zona Norte, explicó a EFE que antes de autorizar el procedimiento se realizan los estudios necesarios para conservar la información que permita una identificación posterior.

“Se toma la decisión de inhumar primeramente por cuestiones de salud y para evitar los hacinamientos no necesarios”, señaló.

El funcionario indicó que solamente después de concluir las pruebas periciales correspondientes, obtener los datos postmortem y avanzar en las carpetas de investigación, se autoriza que los cuerpos sean llevados a sepultura.

Una problemática también marcada por la migración

La cifra refleja una problemática que persiste en la ciudad fronteriza caracterizada por una amplia población flotante.

Según Jacob Hernández, entre las personas que permanecen sin identificar, incluso podrían encontrarse migrantes extranjeros o ciudadanos procedentes de otros estados del país.

La inhumación de los 117 cuerpos permitirá también disminuir la cantidad de restos que permanecen bajo resguardo de las instalaciones forenses.

El perito explicó que durante 2025 no se realizaron inhumaciones debido a que los trabajos se concentraron en el caso del crematorio Plenitud, situación que provocó una mayor carga para los servicios forenses.

Regresar con sus familias

Detrás de cada cuerpo inhumado permanece abierta una investigación y la posibilidad de que, incluso años después, una identificación permita ponerle nombre y devolverlo a sus familiares.

“El que los traigamos aquí es una manera digna de ser tratados, darles un destino temporal, si no es el final, porque el final es con las familias”, afirmó Jacob Hernández.

Cada cuerpo es colocado en una fosa individualizada y registrada, por lo que puede ser localizado y exhumado en caso de establecerse posteriormente su identidad.

El tiempo que una persona permanece bajo resguardo antes de llegar a este procedimiento varía según los avances de cada investigación, apuntó el perito.

Finalmente, informó que alrededor de 560 personas han sido inhumadas únicamente en Ciudad Juárez durante la actual administración estatal.

El caso del crematorio Plenitud ocurrió en junio de 2025, cuando autoridades localizaron más de 700 cuerpos apilados sin incinerar en Ciudad Juárez, pese a que sus familias habían pagado por ese servicio.

Ese escándalo exhibió fallas de supervisión, abrió nuevas dudas sobre el destino real de decenas de personas fallecidas y sumó presión a unas autoridades forenses que ya enfrentaban rezagos en identificación, resguardo y entrega digna de restos.