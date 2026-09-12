Mbappé está convencido de que puede ganar el Balón de Oro: ‘Nadie ha hecho mejor temporada que yo’

Durante la temporada 25-26 con el Real Madrid, Kylian Mbappé marcó 25 goles en la Liga Española y 15 en la Champions League. [Fotografía. EFE]

¿Este año sí será el bueno? El delantero Kylian Mbappé no tiene dudas sobre sus posibilidades de conquistar por primera vez el Balón de Oro. A pesar de terminar sin títulos con el Real Madrid y quedar eliminado con Francia en las semifinales del Mundial 2026, el goleador considera que sus logros individuales lo colocan como uno de los máximos candidatos para recibir el galardón, al igual que su compatriota Ousmane Dembélé.

“Creo que puedo ganarlo este año. Es uno de mis objetivos y uno a corto plazo”, declaró el futbolista de 27 años en una entrevista con France Football, después de aparecer entre los nominados al premio.

A pesar de que la última temporada no logró títulos colectivos con el conjunto merengue, a diferencia de jugadores como Lamine Yamal, quien ganó LaLiga española con el FC Barcelona, o la Copa del Mundo con España, el capitán francés aseguró que el Balón de Oro reconoce el desempeño individual.

“La gente dice que no he ganado un trofeo (ni con mi club ni con mi selección), pero es un premio individual. Nunca he visto a un ganador del Balón de Oro elegido por unanimidad”, expresó.

El goleador del Real Madrid fue todavía más contundente cuando le preguntaron si consideraba que había hecho suficientes méritos para quedarse con el galardón.

“No había ningún jugador mejor que yo. Hablábamos de logros: marcar tantos goles en las grandes competiciones, donde están todos los grandes jugadores, y, por supuesto, en el Mundial, el evento más importante; convertirme en el máximo goleador histórico de la competición”, aseguró.

¿Por qué Mbappé considera que merece ganar el Balón de Oro?

A falta de logros colectivos, los números individuales respaldan los comentarios de Kylian Mbappé. Durante la temporada 2025-26 con el Real Madrid, marcó 25 goles en LaLiga y 15 en la última edición de la Champions League.

Para el capitán de Francia, el Balón de Oro debe distinguir precisamente a los jugadores capaces de conseguir registros fuera de lo habitual. Su referencia son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes dominaron el premio durante más de una década.

“No se lo das a jugadores comunes; se lo das a jugadores diferentes. Creo que hice cosas diferentes este año, así que creo que puedo ganarlo”.

En caso de que Mbappé reciba el Balón de Oro en 2026, no sería la primera vez que el trofeo se otorgara a un jugador que no hubiera conquistado títulos importantes con su club o selección.

El ejemplo más reciente fue el de Cristiano Ronaldo en 2013, año en que el Bayern Múnich ganó la Champions League, el FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga y el Atlético de Madrid conquistó la Copa del Rey; el portugués recibió el galardón tras su destacada temporada con el Real Madrid, en la que marcó 55 goles.

En el caso de Mbappé, además de su desempeño con el cuadro merengue, se suma lo que hizo con ‘Les Bleus’ durante el Mundial 2026.

Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 goles. (Fotografía. Xinhua)

¿Cómo fue el Mundial de Mbappé en el Mundial 2026?

Durante la pasada Copa del Mundo, Mbappé elevó su registro a 22 goles en el torneo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la competición. A pesar de su logro individual, Francia quedó eliminada en semifinales ante España y perdió el partido por el tercer lugar ante Inglaterra.

Para el delantero, haber alcanzado esa cifra goleadora en el Mundial con apenas 27 años constituye uno de los principales argumentos para conquistar el Balón de Oro.

“Es difícil comprender del todo lo que significa la Copa del Mundo. Es la competición de los grandes jugadores, las estrellas, los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y pensar que, a los 27 años, ya soy el máximo goleador…”, explicó.

El récord tiene un significado especial para Mbappé, ya que le permitió superar a Lionel Messi, quien anotó ocho goles durante el Mundial y se retiró de la selección Argentina con un registro histórico de 21 tantos.

“Y es aún más especial porque le quitas el récord a Leo Messi, quien, para muchos, es el mejor jugador de la historia junto a Cristiano (Ronaldo). Es fantástico. Ese tipo de logro es diferente”, aseguró a France Football.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres. Kylian Mbappé está nominado junto a jugadores como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Rodri.