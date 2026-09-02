La orden la iban a dar por Snapchat: Así era el plan para secuestrar a Kylian Mbappé

El futbolista del Real Madrid era objetivo de una banda criminal junto a artistas, comerciantes y otros jugadores con grandes futbolistas en Francia. [Fotografía. Shutterstock y Xinhua]

Todo estaba planeado a través de Snapchat. El futbolista del Real Madrid y de la selección francesa Kylian Mbappé se encuentra entre las 26 posibles víctimas de una presunta organización criminal que preparaba secuestros y agresiones en Francia. El plan salió a la luz después de que las autoridades francesas incautaran los teléfonos celulares de un joven que ya se encontraba en prisión.

El delantero merengue aparece en la lista de objetivos vinculada con Clément L., un franco-suizo de 18 años, a quien las autoridades investigan por su posible participación como autor intelectual de una serie de agresiones en domicilios y proyectos de secuestro ocurridos o preparados entre el 11 de abril y el 19 de agosto de 2026.

La información fue revelada por el diario francés Le Parisien, justo cuando Mbappé atraviesa un buen inicio de temporada con el Real Madrid, luego de ganar la Bota de Oro del Mundial de 2026 tras superar a Lionel Messi.

¿Cómo descubrieron el supuesto plan para secuestrar a Kylian Mbappé?

La investigación señala que Clément L. presuntamente daba instrucciones desde una celda del centro penitenciario de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Para comunicarse, utilizaba Snapchat bajo el seudónimo de ‘Lester Z’, de acuerdo con la investigación publicada por el diario francés.

Los agentes penitenciarios le incautaron 2 teléfonos celulares. El análisis de los dispositivos permitió a los investigadores localizar 26 direcciones relacionadas con cantantes, futbolistas y comerciantes, quienes compartían una característica: poseían importantes fortunas.

Entre los objetivos figuraban un mayorista chino del distrito 19 de París, varios joyeros y un acaudalado mayorista de carne de origen turco establecido en Val-d’Oise. Una fuente judicial consultada por Le Parisien confirmó que la lista también incluía a un rapero y a Kylian Mbappé.

Las autoridades detuvieron a Clément L. el 19 de agosto, cuando salió del tribunal de Bobigny, donde debía comparecer por otro caso. Posteriormente, arrestaron a un segundo sospechoso por su presunta relación con el automóvil utilizado para transportar a los responsables de otro de los ataques investigados.

La revelación coincide con el comienzo de la temporada 2026-27 de Mbappé con el Real Madrid. El delantero suma 4 goles en sus primeros 3 partidos de LaLiga, entre ellos un hat-trick frente a la Real Sociedad y otro tanto contra el Málaga.

El nombre de Kylian Mbappé apareció en uno de los celulares incautados de un joven integrante de una banda criminal. [Fotografía. EFE]

¿Quién es ‘Lester Z’, señalado por el supuesto plan contra Mbappé?

Clément L. tiene 18 años y nacionalidad franco-suiza. De acuerdo con Le Parisien, abandonó sus estudios cuando cursaba una formación profesional relacionada con la cocina. Antes de esta investigación, ya contaba con antecedentes judiciales.

Su historial registra 2 condenas por delitos relacionados con drogas y un robo con violencia. Además, cuando los investigadores comenzaron a relacionarlo con el nuevo caso, se encontraba en prisión preventiva por delitos de violación y proxenetismo, así como por otro expediente de robo cometido por una banda organizada.

Las autoridades sospechan que el joven actuaba como autor intelectual de una serie de agresiones en domicilios y proyectos de secuestro cometidos o preparados entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay.

Clément L. admitió algunos de los hechos durante los interrogatorios, pero negó haber dado las órdenes. De acuerdo con sus declaraciones, solo actuaba como intermediario entre el supuesto líder de la organización y quienes se encargaban de llevar a cabo los delitos.

El joven quedó encarcelado y bajo régimen de aislamiento. Su presunto cómplice, en cambio, quedó en libertad bajo control judicial. La Cámara de Instrucción de Versalles decidió mantener a Clément L. en prisión y aislado del exterior.