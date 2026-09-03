Detienen a ‘El Coti’ y ‘El Patón’, señalados como líderes del Tren de Aragua en Colombia

Autoridades colombianas detuvieron a dos sujetos identificados como 'El Coti' y 'El Patón', del Tren de Aragua.

Las autoridades colombianas capturaron este jueves a Richard José Espinal Quintero, alias ‘El Coti’, y Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias ‘El Patón’, presuntos cabecillas del Tren de Aragua y buscados por Estados Unidos, según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Hoy, en Manizales (Caldas), nuestra Policía Nacional, a través de la Dipol y el Gaula-Élite, capturó en la Operación Titán a dos importantes cabecillas de esta organización terrorista transnacional”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según detalló De la Espriella, Espinal Quintero era el cuarto cabecilla del Tren de Aragua en Colombia, cuya estructura criminal opera entre la costa del Caribe y el Eje Cafetero, una de las regiones más turísticas del país.

“Este bandido mantenía alianzas criminales para el tráfico de cocaína y material bélico y era prófugo desde 2023 con notificación roja de Interpol”, agregó el mandatario.

Por su parte, Villarroel Luque es acusado de traficar armas y coordinar la logística para el envío de cocaína a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Ambos detenidos están incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La semana pasada las autoridades colombianas capturaron a Luis Saúl Pérez Nieto, acusado de ser un cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza del fundador de esa banda criminal, alias ‘Niño Guerrero’, muerto en junio pasado en una operación en Venezuela.