Noruega incauta buque ruso en el Ártico y provoca la ira de Putin: ‘Es terrorismo de Estado’, acusa

Putin criticó la incautación del buque y las advertencias del presidente ucraniano

Las autoridades noruegas incautaron un buque ruso en el remoto archipiélago ártico de Svalbard a pedido de Ucrania, lo que provocó una condena del presidente ruso Vladímir Putin, quien lo comparó con “terrorismo de Estado”.

Un tribunal en Noruega ordenó la incautación como parte de los esfuerzos de la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz para recuperar un laudo arbitral de 4 mil 220 millones de dólares.

Se deriva de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y de la incautación de activos energéticos ucranianos, incluidos yacimientos de gas y gasoductos.

Tras la negativa de Moscú a pagar el laudo de 2023, Naftogaz ha presentado solicitudes ante tribunales nacionales para obtener órdenes judiciales que permitan incautar activos comerciales rusos.

¿Qué sabemos del buque ruso incautado en el Ártico?

El buque, el Professor Molchanov, se utiliza para cruceros comerciales de expedición, incluidos viajes a Svalbard, que se encuentra a más de 800 kilómetros al norte de la Noruega continental. Es conocido por sus impresionantes montañas cubiertas de nieve, fiordos y glaciares.

“Este es otro paso importante hacia el restablecimiento de la justicia por la incautación ilegal por parte de Rusia de los activos de Naftogaz en Crimea”, señaló el director general de Naftogaz, Sergii Fedorenko.

“Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir un laudo arbitral internacional. Seguiremos persiguiendo activos rusos en todo el mundo”.

En su intervención en el Foro Económico Oriental en la ciudad rusa de Vladivosto, Putin criticó la incautación del buque y las advertencias del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a aerolíneas extranjeras de que eviten Rusia debido a los ataques ucranianos con drones de largo alcance.

Putin acusa que incautación de buque ‘complica’ negociaciones de paz

Putin dijo que esos incidentes “complican” las perspectivas de futuras conversaciones de paz. Añadió que los aliados de Ucrania eran “cómplices del terrorismo internacional” al guardar silencio sobre estas cuestiones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó a la embajadora de Noruega en Moscú, Heidi Olufsen, para presentar una protesta por la incautación del buque.

Destacó que el barco pertenece a la agencia estatal rusa de meteorología y monitoreo ambiental Rosgidromet y que transportaba trabajadores, científicos y carga a asentamientos rusos en una de las islas de Svalbard.

La incautación del buque dejó a ciudadanos y organizaciones rusas allí “efectivamente bajo un estado de bloqueo”, señaló el Ministerio en un comunicado, añadiendo que Moscú “buscará levantar el arresto del buque”.

El embajador de Rusia en Noruega, Nikolai Korchunov, dijo a la agencia noticiosa estatal rusa Tass que la incautación del buque fue una “violación del derecho internacional con motivaciones políticas”. La decisión judicial de aprehender el buque será apelada y que la embajada estaba en contacto con la tripulación y el pasaje, reportó Tass.

El gobernador de Svalbard, Lars Fause, dijo en un comunicado que el buque no podrá abandonar su ubicación actual en Barentsburg.