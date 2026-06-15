EU celebra abatimiento del líder del Tren de Aragua; prepara (más) ataques antinarcos en America Latina

EU aseguró que los países buscan su ayuda para terminar con los cárteles y presuntos terroristas.

WASHINGTON, DC.- Dos días después de la operación militar estadounidense en Venezuela –que resultó en la muerte del líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero, “El Niño Guerrero”–, el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, anticipó acciones similares como parte del programa Escudo de las Américas.

Añadió que la coalición con gobiernos de Centroamérica y Sudamérica fue implementada para perseguir, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras y cárteles en países como Ecuador o Guatemala.

Países buscan a EU para derrotar a narcos

“Nosotros estamos retomando el control de nuestro hemisferio, asegurando que el envenenamiento y los ataques contra el pueblo estadounidense terminen. Así que es una cosa militar hermosa, realmente hermosa de ver. Otros países vienen a nosotros para trabajar con nosotros, y vamos a aprovecharlo al máximo”, declaró Hegseth a la cadena CBS.

¿Qué países pidieron la ayuda de EU para acabar con cárteles?

Cuando la conductora le pidió precisar si acciones como la ejecutada en Venezuela contra el Tren de Aragua se podrían repetir en los países miembros de la alianza, el secretario respondió que “sí”.

La coalición anticárteles incluida en la iniciativa de Escudo de las Américas fue develada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Doral, Florida, en marzo pasado con gobiernos afines a las políticas de Washington, tales como Argentina y El Salvador.

Otros países como México, Brasil y Colombia no participan.