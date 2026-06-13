¿Quién era el ‘Niño Guerrero’, presunto líder del Tren de Aragua, asesinado por EU?

Así cayó el 'Niño Guerrero', el criminal que dirigía al Tren de Aragua desde una prisión de lujo. (EFE)

Héctor Rustherford Guerrero Flores, también conocido como ‘Niño Guerrero’, líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, murió durante una operación del Comando Sur estadounidense coordinada “estrechamente” con Venezuela.

La muerte del ‘Niño Guerrero’, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, fue anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth.

El anuncio ocurrió después de varios rumores en Venezuela que vinculaban una operación en una zona minera del estado Bolívar con la búsqueda del líder criminal.

Las operaciones de Tren Aragua que nacieron y se expandieron desde la cárcel

A sus 42 años, Guerrero permanecía prófugo desde 2023, tras un operativo de las autoridades venezolanas en la cárcel de Tocorón, considerada la principal base de operaciones del Tren de Aragua. Desde ese centro penitenciario, la organización expandió sus operaciones por América Latina hasta llegar a Estados Unidos, donde la administración Trump la catalogó como grupo terrorista.

Washington acusaba a Guerrero de transformar al Tren de Aragua, que inició como una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno, en una organización criminal con presencia continental y capacidad para amenazar la seguridad pública en diversos países del continente.

Según InSight Crime, el líder criminal incursionó en actividades delictivas en el año 2000, cuando atacó a policías en su estado natal de Aragua y participó en actividades de microtráfico.

La vida de lujos del ‘Niño Guerrero’ en Tocorón

Venezuela también emitió una orden de búsqueda contra Guerrero, aunque sin revelar el monto de la recompensa, tras el operativo realizado en 2023 en la prisión de Tocorón.

En ese penal cumplía una sentencia superior a 17 años de prisión impuesta en 2018 por doce delitos, entre ellos homicidio intencional, ocultamiento de armas de guerra y otros ilícitos.

De acuerdo con InSight Crime, el ‘Niño Guerrero’ asumió el control del Tren de Aragua alrededor de 2015. Aunque la organización ya existía, ese año apareció públicamente en una fiesta para presentarse como líder de la banda y prometer mejoras para los habitantes de la región.

“Un año después, Niño Guerrero se presentó ante un juzgado en (la ciudad de) Maracay, donde fue acusado de varios asesinatos, múltiples robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas (...) En febrero de 2018, Guerrero aceptó los delitos que se le imputaron y fue condenado a 17 años de cárcel”, señala InSight Crime.

El líder criminal, nacido el 2 de diciembre de 1983, enfrentó al menos dos detenciones antes de esa condena, pero logró escapar en ambas ocasiones. Según la organización, quedó bajo la atención de las autoridades tras atacar a una comisión policial y asesinar a un agente de la Policía de Aragua.

InSight Crime sostiene que Guerrero vivía en Tocorón rodeado “de lujos y gustos exorbitantes”. Habitaba una casa de dos pisos dentro del penal, donde recibía visitas libremente. Además, contaba con acceso a piscina, campo de béisbol, discoteca e incluso un zoológico.

Tras la intervención de la cárcel en 2023, las autoridades venezolanas difundieron fichas de búsqueda con fotografías de Guerrero, además de los delitos que le atribuían: homicidio, secuestro y terrorismo.

En ese momento, Nicolás Maduro informó sobre la coordinación con Colombia, Ecuador, Perú y Chile para una operación internacional destinada a localizar y capturar a los fugitivos de Tocorón, aunque no precisó el número de prófugos.

En diciembre pasado, Maduro insistió en que el Tren de Aragua fue derrotado y aseguró que las autoridades desmantelaron la organización “con la ley y la Constitución en la mano”.

Sin embargo, Colombia, Chile y Perú reportaron posteriormente la captura de personas vinculadas con esta estructura criminal, lo que reforzó las versiones sobre la permanencia de sus operaciones fuera de Venezuela.