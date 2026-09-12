Capturan a Ricardo ‘N’, presunto feminicida de Andrea Maylin en Morelos, tras más de un año prófugo

Los restos de Andrea Maylín fueron localizados el 31 de julio de 2025, durante un segundo cateo en un predio de la colonia Vivianas, en Tlayacapan, Morelos.

En una acción coordinada entre autoridades federales y estatales, este viernes 11 de septiembre fue detenido en el estado de Puebla Ricardo ‘N’, probable responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, de 22 años de edad. El imputado permanecía prófugo de la justicia desde junio de 2025.

La captura fue concretada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, así como la Fiscalía General del Estado de Morelos. La operación contó con el acompañamiento institucional de la Secretaría de las Mujeres federal, la Secretaría de las Mujeres de Morelos y el apoyo constante de Juan Carlos Chino Mauricio, padre de la víctima.

Tras ser localizado en territorio poblano, Ricardo ‘N’ fue trasladado al estado de Morelos para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, donde se definirá su situación jurídica por el delito de feminicidio.

Los hechos que originaron la investigación se remontan a junio de 2025, cuando Andrea Maylin, joven de 22 años y madre de una pequeña niña, fue reportada como desaparecida en Morelos. Su entonces pareja, Ricardo ‘N’, alertó a la familia tres días después del suceso ofreciendo versiones contradictorias.

El cuerpo sin vida de Andrea Maylin fue localizado en un predio perteneciente a la familia de Ricardo “N”, ubicado en la colonia Vivianas del municipio de Tlayacapan, Morelos. En un primer cateo llevado a cabo tras la desaparición de la joven en junio de 2025, el cuerpo no fue localizado. Fue hasta el 31 de julio de 2025, mediante un segundo cateo realizado por la Fiscalía General del Estado de Morelos impulsado por la presión de los familiares y colectivas, que se logró la localización de sus restos enterrados en dicho predio.

Familiares de Andrea Maylin Chino, víctima de feminicidio, marchan a un año de su desaparición en Yautepec, Morelos. (Margarito Pérez Retana)

Feminicidio de Andrea Maylin: padres de Ricardo ‘N’ están bajo investigación por encubrimiento

Vecinos y familiares señalaron que, tras la desaparición de Maylin a finales de junio de 2025, el padre de Ricardo ‘N’ empleó maquinaria pesada en ese mismo terreno bajo el pretexto de que supuestamente enterraría a un caballo que se le había muerto. Esta maniobra levantó sospechas de que el terreno estaba siendo alterado para ocultar el cuerpo.

La gravedad del caso se profundizó con las investigaciones sobre el entorno del indiciado. El pasado 23 de junio de 2026, los padres de Ricardo ‘N’ fueron detenidos en operativos realizados en el Estado de México y Veracruz, y posteriormente vinculados a proceso penal por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

De acuerdo con las investigaciones, los progenitores del presunto feminicida le brindaron apoyo directo para evadir la acción de la justicia y mantenerse prófugo durante más de un año, un hecho que reavivó la exigencia social de aplicar con rigor la legislación contra el encubrimiento de familiares, conocida como Ley Monse.

Tras la captura del sospechoso, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Morelos emitió un pronunciamiento reconociendo la labor de la Fiscalía y la articulación entre los distintos niveles de gobierno. Asimismo, hizo una mención especial a la familia de la víctima y a los colectivos feministas que mantuvieron la exigencia activa de justicia.

“Reconocemos especialmente a su familia y a la colectividad de mujeres que, con firmeza y perseverancia, han exigido justicia y mantenido viva la voz de Maylin. Su lucha ha sido fundamental (...). Este es un paso importante, pero la exigencia de justicia continúa. Seguiremos trabajando para que los feminicidios sean investigados con perspectiva de género y ningún crimen contra las mujeres quede impune”, señaló la institución en su comunicado titulado “Un paso hacia la justicia para Maylin”.